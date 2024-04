Alexelcapo asegura no querer ser como los otros 'streamers': "Me niego a comprar casas para aprovecharme de los alquileres"

Con la subida de los precios de alquileres y viviendas, no son pocos los creadores de contenido que han encontrado en el sector inmobiliario una gran inversión. Gracias a su poder adquisitivo, streamers como TheGrefg no han dudado en comprar viviendas enteras para poder alquilaros y ganar dinero.

Sin embargo, ante esta actitud, Alexelcapo ha querido lanzar un mensaje a todos sus seguidores. Como así ha asegurado en uno de sus últimos directos, él se niega a seguir estas medidas. Y es que, como así quiso dejar claro, su objetivo era simplemente comprarse una casa con piscina y jardín.

Por eso, ahora que ha logrado lo que llevaba soñando desde que comenzó a subir videos en YouTube, ha querido reflexionar sobre las decisiones de sus compañeros. "Si queréis unos consejos para compraros una casa con piscina en Mallorca, el tip es que seáis millonarios. Puede parecer una broma, pero es que no hay otra", ha comenzado a explicar.

"Yo he luchado activamente y he ido al banco a discutir, ¿vale? Porque me lo decían todo el rato. Yo he ido a discutir activamente: no quiero invertir en vivienda. Me niego a comprar casas por y para aprovecharme de los alquileres. No me da la gana, no quiero. Prefiero hacer cualquier otra cosa, me da igual. No voy a comprarme casas que no voy a usar", ha asegurado.

"Pero eso es mi opinión, eso es mi forma de entender el mundo. Porque yo he tenido que pagar alquileres y he dicho 'la puta madre', y he visto a mis amigos que no pueden pagar alquileres", ha concluido mientras recordaba la situación de cientos de personas en España.

Ante sus palabras, no han sido pocos los que le han aplaudido, aunque también ha habido quien le ha tachado de "populista". "Literalmente tendrá dinero para comprarse cuatro pisos a tocateja y vivir de las rentas, pero no lo hace porque no quiere aprovecharse de un mercado que le ha exprimido a él, a su familia y a sus amigos", le han defendido a través de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.