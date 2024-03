Felix Lengyel, o xQc, como se le conoce en redes sociales, es uno de los streamers más conocidos en el mundo de los directos anglosajones. En su perfil suele hacer directos de todo tipo, aunque lo cierto es que la polémica siempre ha estado muy presente en toda su carrera.

Prueba de ello han sido sus últimas declaraciones, en las que el joven ha explicado su truco para no tener que poner lavadoras. Como así ha asegurado, para él esta simple tarea es una "perdida de tiempo", por lo que optó por una solución mucho más sencilla.

Sin pensarlo, dos veces se compró 100 camisetas de colores básicos que servían de "usar y tirar". El método era sencillo, solo tenía que ponérselas y, cuando ya estuvieran usadas, las dejaba y cogía una nueva. De hecho, para demostrar que lo que contaba era cierto, mostró algunos de los vídeos en los que se le ve con dichas prendas.

"Hice el cálculo, y con el precio de las camisetas en ese momento, y teniendo que poner la lavadora, pensaba que sería más barato llevar una camiseta diferente cada día", ha confesado en uno de sus vídeos más recientes. Unas declaraciones que han dejado sin palabras a muchos de sus seguidores.

Aunque, como ha querido destacar, actualmente no sigue haciendo este truco porque ha encontrado otra manera de ahorrarse el poner una lavadora. "Aunque puedes simplemente contratar a alguien para que te ponga las lavadoras. No lo sabía en ese momento", ha asegurado muy contento con su cambio.

Finalmente, ante las críticas recibidas por el gasto innecesario de ropa, el creador de contenido ha querido aclarar que no desechaba las camisetas: "No, no las tiré, acabé donándolas finalmente, tras usarlas un día". Lo que no ha quedado claro es si realmente las limpiaba antes de donarlas o no.