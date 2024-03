Ibai Llanos y su rotunda respuesta a los que dicen que sus amigos están con él "por interés"

El streamer Ibai Llanos se ha convertido en uno de los personajes más conocidos en Twitch y su popularidad le ha permitido conocer nuevas amistades, aunque según algunos usuarios, el 90% de las personas que le rodean "está por interés".

Esta afirmación no ha pasado desapercibida para el streamer vasco que ha respondido a un usuario que le escribió ese comentario: "Es como un dato que es como si digo: el 97% del chat de Reven es gilipollas".

Ibai ha asegurado que "es dar un dato por dar" y que tiene la sensación de que "es un comentario hecho desde la rabia y por meter mierda".

Además, ha relatado que antes de hacerse famoso "ya tenía amigos" y que no estaban con él por interés porque "no tenía nada que ofrecer" y ha continuado diciendo que "tenía menos dinero que una rata", no le conocía nadie y no podía invitar a ningún evento porque el mayor evento que pasaba en su vida "era jugar al LoL".

"Siempre hay que respetar a las personas que han estado en tu vida antes de que fueras nadie", ha querido recordar, "no todos tus amigos se alegran de la misma manera de tus éxitos y esa información te puede decir algo".