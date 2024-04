Joaquín Torres, desesperado: tienen que operarle por quinta vez de la cadera tras el accidente de tráfico que sufrió

No han pasado ni tres días desde su cuarta operación, cuando al arquitecto Joaquín Torres le han notificado que hay que operarle una quinta. Él mismo ha comunicado esta decisión médica que le ha dejado "devastado", según publica la revista SEMANA.

"Desesperado. A las cinco de la mañana (del viernes 19) me ha dicho mi médico que tienen que operarme de nuevo. Me tienen que quitar las placas que me pusieron en diciembre porque ahí se alojan los gérmenes. Me tienen que sacar todo", asegura a SEMANA.

El dolor se le hace insoportable y, aunque se intenta paliar con medicación, nada aplaca su angustia. "Esto se podría haber arreglado con la prótesis desde el primer día", se queja. Se refiere el arquitecto al accidente que sufrió en diciembre, cuando a la salida de su garaje en moto fue arrollado por un coche. Ahí empezó todo el calvario por el que está pasando y una primera operación a la que han seguido tres más y una cuarta espera fecha inmediata.

Joaquín Torres, en 'Y ahora, Sonsoles' muy triste por todo lo que está pasando. Atresmedia

"Las chapas que me han puesto (para reconstruirle la cadera) son inservibles. La reconstrucción de la cadera del pasado 12 de diciembre fue totalmente inútil. Nunca me lo debieron hacer...", cuenta totalmente hundido por su situación.

El propio Joaquín aclara su situación médica. "No sé si es una operación de urgencia. Desde que salieron los cultivos no quieren que se queden en el organismo las bacterias. Las bacterias al final se meten en las placas y como no tienen riego sanguíneo, no hay manera de sacar la infección de los huesos. Lo va a hacer lo antes posible...".

Para ello, le han prescrito un tratamiento de antibióticos específicos para su bacteria que se unen a otras pruebas médicas complejas. "Estaré así unos 15 días y ya estaría todo bien, pero ya no me atrevo a decir nada", puntualiza temeroso.

Torres arrastra la peor época de su vida. A este accidente, que le impide retomar su vida normal, se ha unido la muerte de su madre, en marzo pasado, problemas con su hermano menor por la herencia familiar y una crisis con su marido, Raúl Prieto.