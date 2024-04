Joaquín Torres, ingresado en el hospital, da los últimos detalles sobre su salud: "Han sido los cuatro meses más duros de mi vida"

Joaquín Torres no pasa por su mejor momento. A su crisis matrimonial con su marido, Raúl Prieto, la muerte de su madre el pasado 2 de marzo y el enfrentamiento con su hermano, Julio Torres, se une el accidente de moto que sufrió el pasado mes de diciembre. Sin embargo, comienza a ser optimista, pues se encuentra mucho mejor de salud, tal y como él mismo ha confirmado desde el hospital.

El conocido como el 'arquitecto de los famosos' ha publicado en sus redes sociales un vídeo grabado desde el centro médico en el que está ingresado para mostrar su enorme recuperación después de las múltiples intervenciones en la cadera que le han hecho.

"Después de los cuatro meses más duros de mi vida, empiezo a ver la luz. Me han operado cuatro veces de la cadera y parece que la prótesis funciona. Estoy bien", aseguró. "Ya me puedo hasta levantar y casi andar, que no me dejan andar", añadió mientras se ponía en pie.

"Estoy fenomenal, no me duele. En dos días esto ha mejorado muchísimo", comentó, muy contento. Aun así, dejó claro que quería grabar ese vídeo especialmente para dar las gracias a sus seguidores por el "apoyo estos cuatro meses", el cual ha sido para él "absolutamente vital para seguir adelante".

El terrible accidente de moto que sufrió Joaquín Torres

El pasado 4 de diciembre, mientras circulaba en su moto, el excolaborador de Espejo Público vivió un grave accidente al chocar con un coche que salía de un garaje "invadiendo la calle", tal y como él mismo narró.

"Desgraciadamente, aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos 'invisibles' para otros conductores", se quejó. En aquel momento, también grabó un vídeo desde el hospital, con el brazo escayolado y la pierna vendada, y mostró sus dificultades para andar.