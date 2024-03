Joaquín Torres, "completamente roto" por la muerte de su madre: "Mi mundo se apagó"

Joaquín Torres ha anunciado que su madre ha fallecido este mismo sábado, 2 de marzo. Con gran pesar, el arquitecto le ha dedicado una desgarradora carta en el que se despide de ella.

"Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor", ha escrito el catalán en su cuenta personal de Instagram. "Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo", ha añadido.

Torres, que recientemente sufrió un accidente, ya había hablado en meses anteriores sobre la delicada salud de su madre. De hecho, modificó la luna de miel con su marido, Raúl Prieto, para no alejarse de su madre durante mucho tiempo y poder cuidar de ella.

"Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla... aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo", ha añadido. "Mi mundo se apagó sin remedio".

"Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será un legado que nada ni nadie podrá superar. Quería haceros partícipes a todos de mi gran pérdida y pediros un poco de paciencia para que yo vuelva a estar con vosotros. DEP", ha concluido el también diseñador.