Esta semana se ha hecho viral el anuncio del alquiler de un estudio de ocho metros cuadrados en Madrid por 400 euros. Un anuncio que ha desatado la polémica e las redes sociales y que ha generado opiniones de todo tipo.

Este sábado, LaSexta Xplica habló con Pilar Baena, una exinquilina del bloque donde se encuentra ese trastero, que ha dado detalles de cómo vivían algunos de los alquilados, desvelando que incluso algunos vecinos han llegado al punto de hacer sus excrementos en el propio habitáculo.

"Pasé la pandemia allí y había un chaval al que le acabó dando un brote psicótico estando allí. Por suerte había una vecina psicóloga que le ayudaba y llamó a Asuntos Sociales", aseguró la joven.

"Y recuerdo que le preguntaron donde hacía sus necesidades y el dijo: 'las cacas las guardo en una bolsa", narró Pilar, dejando a todos asombrados. "No sé si el váter que hay en el exterior no funciona bien...", dejó caer.

"Al propietario no le llegué a conocer. Mi casera era otro", dejó claro la joven, que no supo responder si en la zona había pisos de las mismas características que este que se ha hecho viral, del que dijo que "no eran 8 metros cuadrados, sino 5".