Aitana y Sebastián Yatra ¿segunda oportunidad? La clave de su posible reconciliación

Aitana y Sebastián Yatra podrían haberse dado una segunda oportunidad. Según ha contado la periodista y youtuber Ju Elías, la pareja de artistas, que rompió el pasado mes de noviembre, podrían haber vuelto.

Para ello, la creadora de contenido en una comentada -por redes sociales- cita de los cantantes en Madrid el 14 de febrero, coincidiendo por el Día de San Valentín.

Aunque lo cierto es que no existen pruebas acerca de esto, habría un detalle que parece que no ha pasado desapercibido para los seguidores de la artista.

Se trata de un jersey, una prenda de vestir que, o bien tienen los dos iguales, o Yatra prestó a Aitana recientemente. Según se comenta, la catalana la ha llevado estos últimos meses, fecha en la que ya no estaba con Sebastián. En cualquier caso, esto ha desatado entre los seguidores de ambos los rumores acerca de una posible segunda oportunidad.

Precisamente el colombiano fue hace unos días noticia por sus declaraciones sobre la manera de ver las relaciones sentimentales. "Enamorarme, enamorarme... dos veces, con mis dos novias, que son Tini y Aitana. Mis dos relaciones han sido amor mutuo, donde me he sentido bien y ha sido superbonito", explicó el artista en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Sebastián comenzó a salir con Tini Stoessel, en 2019, pero, tal y como él mismo desveló recientemente, decidió romper con ella al año siguiente por miedo a "perder mi individualidad".

Del mismo modo, el romance entre el colombiano y Aitana llegó a su fin tras doce meses juntos. Y no es casualidad, pues, según ha reconocido el artista durante la entrevista, le costaría ser leal a su pareja sobrepasado ese tiempo.

"Yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé como podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", explicó Yatra, destacando su deseo de "querer estar de viaje y tener libertad".