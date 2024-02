Sebastián Yatra: "Si tuviese una relación de más de un año, tendría ganas de ser infiel aunque estuviese enamorado"

Han pasado tres meses desde que Sebastián Yatra confirmó su ruptura con Aitana, poniendo fin a los rumores de crisis que existían entre ambos. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida", expresó el cantante colombiano, sin dar entonces ningún detalle más allá de aclarar que ambos están "solteros".

Ahora, el intérprete de Tacones rojos se ha confesado "A solas con..." Vicky Martín Berrocal y ha hablado sin tapujos de las posibles razones detrás de sus fracasos amorosos. A pesar de que ha tenido varias parejas a lo largo de su vida -su primera relación estable, sin embargo, no llegó hasta los 21-, lo cierto es que Sebastián tan solo se ha enamorado en dos ocasiones.

"Enamorarme, enamorarme... dos veces, con mis dos novias, que son Tini y Aitana. Mis dos relaciones han sido amor mutuo, donde me he sentido bien y ha sido superbonito", ha explicado el artista en el pódcast de la diseñadora de moda. Sebastián comenzó a salir con Tini Stoessel, en 2019, pero, tal y como él mismo desveló recientemente, decidió romper con ella al año siguiente por miedo a "perder mi individualidad".

Del mismo modo, el romance entre el colombiano y Aitana llegó a su fin tras doce meses juntos. Y no es casualidad, pues, según ha reconocido el artista durante la entrevista, le costaría ser leal a su pareja sobrepasado ese tiempo.

"Yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé como podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", ha explicado Yatra, destacando su deseo de "querer estar de viaje y tener libertad".

En medio de la polémica por la supuesta infidelidad de Peso Pluma a la Nicki Nicole, el colombiano ha confesado que no le parece "descabellado" tener una relación "más abierta" en el futuro. "Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo", ha reconocido.