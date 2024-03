Joaquín Torres ha vivido la despedida de su madre este lunes tras su fallecimiento. El arquitecto, quien ahora afronta una muerte, está, además, en medio de problemas familiares y en mitad de una crisis matrimonial.

Y ahora Sonsoles ha podido conectar con él desde el funeral: "Es un momento duro, pero se empieza el luto para aceptar. Es un momento por el que hay que pasar, y así lo habría querido mi padre".

Así, ha detallado: "Seguramente no sería el funeral que ella hubiera querido, ella era de pequeñas cosas, pero mi padre quería que la complaciéramos en todo lo que pudiéramos".

En cuanto a los presentes en la despedida, el arquitecto ha sido contundente, sacando a relucir su conflicto con su hermano: "Para mí estamos todos, porque mi hermano Julio murió para mí hace muchos años. Espero que no venga, porque papá me dijo ayer que no le fastidiara el día. Pero no lo sé, porque con Julio nunca se sabe".

De esta forma, el entrevistado ha roto a llorar: "Papá le dijo que por favor nos dejara despedirla, así que no sé lo que hará". "La verdad es que poco me importa, más allá de que, si viene, se lo fastidiará a papá", ha insistido el arquitecto. Además, ha apuntado: "No quiero vivir con odio, sino que quiero llegar a la indiferencia, y ahora sin mamá es más fácil".

Joaquín ha continuado hablando de su hermano: "Él no cumple nunca, es una pura mentira andante, con lo cual no sé lo que hará. Allá él y su entorno. Creo que si no viene es porque os teme a vosotros, a la prensa, a contestar preguntas, teme que salte a luz la verdad".

Por otro lado, ha desvelado una relación del pasado de su hermano Julio: "Está aquí su antigua pareja... Si no viene es por el miedo a seguir manteniendo una realidad absolutamente ficticia".

"Quiere ocultar que estuvo con un hombre 18 años, y tiene miedo a enfrentarse a esa realidad. Y eso es lo que creo que le va a frenar, tampoco puedo vivir pendiente de él", ha añadido para el programa de Antena 3.

En cuanto a la despedida de su madre, Joaquín Torres ha desvelado: "He preparado lo que a mamá le gustaría. Va a cantar Marta Sánchez, que es adorable, una canción que le escribió a su hermana".

"Por primera vez mamá va a ser protagonista, porque siempre ha estado en segundo plano", ha expresado Torres. Finalmente, el arquitecto ha agradecido "la humanidad" del programa de Antena 3.

El regalo de Marta Sánchez

Y ahora Sonsoles también ha podido hablar en directo con Marta Sánchez, quien quiere homenajear a la madre de Joaquín Torres con la canción que le cantó a su hermana cuando falleció de cáncer.

La cantante se ha mostrado muy emocionada en la despedida, y ha asegurado que para ella es un gran paso volver a revivir el tema que le dedicó a su hermana: "Yo hace 30 años que no puedo cantar esta canción, pero me voy a probar a mí misma".