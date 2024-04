Soraya Arnelas, sobre su aborto: "No esperaba que la vida me diera este revés"

Soraya Arnelas se quedó embarazada de su tercer bebé en el último trimestre de 2023, pero fue el pasado 18 de enero cuando anunció que había sufrido un aborto. La cantante, que ya tiene otras dos hijas, Manuela y Olivia, junto a Miguel Ángel Herrera, estaba emocionada con esta noticia, ya que se trataba de un bebé "muy deseado".

Ahora, tres meses después de esta pérdida, la artista se ha abierto en canal y ha hablado sobre el tema en su visita al pódcast Animales humanos, de Ibai Vengan. La que fuera concursante de Operación Triunfo ha mantenido una charla con el presentador sobre cómo fue y vivió el proceso de su aborto.

"Este revés yo no me esperaba que la vida me lo diera", ha comenzado Soraya en sus declaraciones. Fue en el primer control, a las doce semanas de quedarse embarazada, cuando los médicos vieron que algo no iba bien. "El bebé venía enfermo y no era compatible con la vida", le dijo su doctora.

No obstante, aunque la extremeña haya tenido que paralizar este proceso, ha asegurado que no se va a rendir y que lo quiere volver a intentar, pese a que su madre le haya dicho que "ya están bien así".

"Mi marido y yo hemos hablado. No me quiero quedar con ese sabor de boca", ha manifestado Soraya, ya que siente que "ahora más que nunca" está preparada para "valorar mucho más si viene un bebé". "Si no tiene que venir, no vendrá, pero lo vamos a intentar, sí", ha vaticinado.