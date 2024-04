Michu interrumpe su embarazo dos meses después de anunciar que esperaba un bebé de José Fernando: "No tenía elección"

La vida de Michu ha dado un giro de 180 grados tras haber tenido que tomar la decisión de abortar al bebé del que llevaba embarazada dos meses y cuyo padre era José Fernando.

La bomba de este embarazo llegó después de que el hijo de José Ortega Cano fuera visto con una joven dándose besos por la calle en una de sus salidas del Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, donde lleva cinco años ingresado.

Ahora, ha sido ella misma quien ha confirmado la noticia, detallando que su embarazo era de riesgo y que interrumpirlo era lo único a lo que podía optar. "Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento", ha asegurado para la revista Semana, siendo su estado de salud la razón principal de su decisión.

Michu ha reconocido que "no tenía elección" y que "no podía hacer otra cosa": "Era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola". La que fuera pareja de José Fernando, con quien tuvo a su primera hija, Rocío, ha detallado para la revista que se sometió a esta intervención el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer.

"No voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida", prosigue con sus declaraciones. Tras ello, la joven solo desea una cosa: "Quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado".