Michu, embarazada de José Fernando: "Me enteré el mismo día que lo vi con otra"

Hace unas semanas, José Fernando fue noticia por salir a la luz su nueva relación con una joven que no era Michu, su pareja durante los últimos diez años. Unas fotografías la pareja aparecía dándose besos en plena calle.

El hijo de Ortega Cano, que todavía continúa ingresado en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, donde lleva un lustro, disfrutó de una de sus salidas con esta joven morena con la que aparece besándose apasionadamente en un banco.

Unas imágenes que que desataron una guerra abierta entre su ex, Michu, y su hermana, Gloria Camila, que tuvieron más de un cruce de palabras en los medios.

Ahora, casi un mes después, Micho asegura en Semana que está embarazada de José Fernando. "Estoy de diez semanas", dice la joven. "Me quedé en shock, se me vino el mundo encima", asegura, acerca de cuándo se enteró de la noticia.

Lo supo, además, "el mismo día" que vio las fotos de José Fernando con otra mujer. "Este bebé es cosa mía, no quiero repetir los mismos errores que con mi hija, Rocío", indica.

"Sé que no me cree, pero no pienso volver con él nunca más en la vida. No me creo nada de lo que me diga, no me volverá a engañar más", dice rotunda.