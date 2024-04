Michu, ex de José Fernando Ortega, ataca a María Patiño: "Ahora no vayas de digna y profesional, que conmigo fuiste muy sucia"

"Llevo mal que la cadena reniegue de su pasado", confesó recientemente María Patiño en Col·lapse, programa de TV3 al que fue con su excompañera Laura Fa. Pero, tras viralizarse sus palabras alabando a Sálvame, hay personas que han estallado contra ella, como Michu, expareja de José Fernando Ortega.

La que fuera novia del hermano de Gloria Camila reaccionó a estas palabras de la periodista y se indignó por la manera en la que elogiaba al ya desaparecido programa del corazón, pues consideraba que a ella le había hecho mucho daño.

"Vi con mis ojos tu boca diciendo cosas inventadas de mi hija aun estando en la barriga. ¿Recuerdas mi Twitter? ¿Ves la cara de mi hija? Si te hubiese demandado, te habría ganado. Y lo sabes", le dijo en un comentario en el vídeo que publicó AlgoPasaTV. "Muchos problemas le habéis buscado a Sálvame con tantas mentiras, en serio. Ahora no vayas de digna y profesional que conmigo, fuiste muy sucia en lo tuyo".

"Te aprovechaste de una sin experiencia... y ahora vendes la moto a quien no entiende lo que realmente ha pasado con Sálvame", escribió. "Yo no me alegro de que no tenga trabajo. Pero como ella misma dice 'para entender el presente, hay que recodar el pasado'... pues se lo recordé. Así entenderá mi presente".

Michu se refirió a las declaraciones que María Patiño dijo en TV3: "Cuando veo que Telecinco renuncia a esa hemeroteca que es Sálvame, digo: 'qué pena'".

"En el Deluxe entrevistamos, a lo largo de 14 años, a personajes que hoy en día son protagonistas. No hay nada más maravilloso que sentirse orgulloso de lo que has sido para entender quién eres, y Telecinco ha renegado de algo tan importante como la escuela de Sálvame", sostuvo la presentadora.