Aena avanza que "expandirá" los aeropuertos de Valencia y Alicante entre 2027 y 2031

Aena, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos, "expandirá" los aeródromos de Valencia y Alicante dentro de las inversiones previstas para el periodo 2027-2031. Así lo ha anunciado este jueves su presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, quien, no obstante, no ha dado más información sobre los proyectos y ha emplazado a "las próximas semanas y meses" para conocer los detalles de estas actuaciones.

Lucena ha hecho este anuncio en la Junta de Accionistas de la compañía celebrada en Madrid, donde ha avanzado que Aena está "preparando de manera muy seria" la subida del tráfico aéreo con un "apreciable aumento" de las inversiones. "Quiero subrayar, para que quede claro, en la Comunitat Valenciana se expandirán los aeropuertos de Alicante-Elche y de Valencia. Lo adelantó el ministro (Óscar Puente) hace algunas semanas y tendremos más detalles en las próximas semanas y meses", indicó.

En marzo, Puente dijo que "a día de hoy y en los dos próximos años", el aeropuerto de Alicante "no necesita una ampliación", incluso con las previsiones de aumento de viajeros, pero que "está prevista en el actual plan director" de la infraestructura. "Cuando Aena considere que se necesita, lo hará con anticipación", recalcó. Hace dos semanas, el Ministerio ratificó su voluntad de dar respuesta a las necesidades futuras de demanda de los dos aeropuertos siempre siguiendo criterios técnicos y con el máximo respecto al medioambiente.

Según las propias cifras de Aena, el aeropuerto de Valencia cerró en 2023 el mejor año de su historia con 9.948.141 pasajeros registrados y un crecimiento del 22,6% respecto al año 2022. Un récord de tráfico que se queda muy cerca de los 10 millones de viajeros y que supera la anterior mejor cifra de la terminal valenciana registrada en 2019 con 8.539.579 pasajeros. El de Alicante-Elche Miguel Hernández también experimentó el mejor año de su historia con 15.747.678 pasajeros registrados y un incremento del 19,2% respecto al balance anual de 2022. Supera así su anterior mejor cifra de viajeros, 15.048.240, registrada en 2019.

El crecimiento de los aeropuertos ha sido una reivindicación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de la patronal valenciana, para dar respuesta al crecimiento turístico que experimentan ambas ciudades. De hecho, el jefe del Consell llegó a alertar de un "colapso turístico" tras negar el Gobierno la segunda pista para el aeropuerto de Alicante.

Tras conocer el anuncio de Aena, el president ha reclamado al Gobierno "seriedad" y que emita una confirmación oficial de la posible ampliación de los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche: "Solo pido que se aclaren, por favor, porque no se puede jugar con nuestros intereses estratégicos", ha afirmado en referencia al sector turístico. "O hay proyecto, hay presupuesto y hay voluntad, y para cuándo, o que se aclaren, porque estamos un poco confusos con un tema tan serio al no haber una nota oficial", ha añadido.

El diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha rechazado el anuncio de las ampliaciones por su impacto medioambiental y ha acusado al PSOE de practicar, a las puertas de las elecciones europeas, "un capitalismo salvaje" que pone una "autopista" y una "pasarela a la extrema derecha". "Estamos radicalmente en contra de esta decisión que no comprendemos, que no compartimos y que vamos a trabajar para que no se materialice", zanjó.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha defendido que "es evidente" que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández necesita una segunda pista, pero en el caso de Valencia considera que "sería necesario estudiar técnicamente si es conveniente una ampliación o bien construir un nuevo aeropuerto".