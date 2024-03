Mazón alerta de un "colapso turístico" tras negar el Gobierno la segunda pista para el aeropuerto de Alicante

La negativa del Gobierno central a poner en marcha el proyecto para construir una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández puede llevar a esta provincia y al conjunto de la Comunitat Valenciana "al colapso turístico, porque puede significar también un colapso social y de un sector que es fundamental para nuestra tierra". Así lo ha afirmado este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha sido muy crítico con la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que desde el Consell no lo permitirán.

En una respuesta parlamentaria al senador del PP Agustín Almodóbar, el Gobierno asegura que los estudios realizados indican que a "corto y medio plazo" no es "necesario" construir esta segunda pista y argumenta que en la actualidad la instalación dispone de unas infraestructuras "con capacidad suficiente" que permiten una "operación eficiente" para las compañías aéreas.

Sin embargo, las proyecciones de la Generalitat apuntan a una sobrecarga de la demanda turística que hace necesaria la ampliación de las instalaciones para canalizar estos flujos de visitantes en los próximos años y décadas.

El Ejecutivo añade que el gestor aeroportuario realiza en los aeropuertos de Aena "la planificación de las infraestructuras y las actuaciones correspondientes, de acuerdo con las necesidades operativas y la demanda de tráfico prevista, cumpliendo los niveles de calidad, seguridad y las condiciones de servicio establecidas en el marco regulatorio de aplicación".

En este punto, subraya que el Plan Director "no es un plan de inversiones", sino una herramienta de planificación "estrictamente aeroportuaria y no urbanística" que permite establecer "las directrices de desarrollo futuro de cada aeropuerto", al tiempo que sostiene que las actuaciones propuestas "no están supeditadas a un horizonte temporal concreto, sino a que se vayan alcanzando los volúmenes de tráfico que las requieran".

El Ejecutivo valenciano puso sobre la mesa a comienzos de este año, con motivo de la feria internacional Fitur, el objetivo de ampliar los aeropuertos de Alicante y Valencia, cuya capacidad máxima está a punto de ser rebasada por el crecimiento turístico de la Comunitat Valenciana. Sin ir más lejos, el de el de Alicante superó por primera vez el millón de pasajeros en un mes de noviembre, mientras el de Manises alcanzó el pasado mes de noviembre los 9 millones de pasajeros por primera vez en su historia en una anualidad.

Por ello, Mazón critica que Gobierno central "ni siquiera se plantee el estudio para la segunda pista de este aeropuerto" y lamenta "que se juegue con la economía, el empleo y la proyección de la Comunitat". Así, describe esta decisión como un "nuevo ninguneo" a la Comunitat Valenciana "cuando estamos aumentando nuestra capacidad de atracción de turistas nacionales e internacionales".

El jefe del Consell asegura que la Generalitat "planteará batalla a este nuevo desplante del Gobierno central porque se lo merece nuestra tierra, la provincia de Alicante y un sector turístico que es fundamental para el futuro de la Comunitat Valenciana". "Vamos a poner encima de la mesa un proyecto porque los datos nos avalan", avanzó, y añadió que se mantendrán "firmes en nuestra reivindicación porque la segunda pista es clave para seguir creciendo".

Por su parte la consellera de Turismo, Nuria Montes, acusó al Gobierno de "marginar" a la provincia de Alicante al "vetar" la ampliación del aeropuerto y añadió que, con esta decisión, "da muestra de no tener ni idea" de que la planificación aeroportuaria se debe realizar "precisamente en ese corto y medio plazo", dado que no son obras "que tarden poco tiempo en llevarse a cabo".

"Decepción" con las reglas del trasvase

La Generalitat ha expresado este jueves su "decepción" tras la primera reunión para la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La directora general del Agua, Sabina Galindo, participó junto a representantes del Gobierno central y otras cuatro autonomías. La Comunitat y Murcia señalaron que el Ejecutivo las ha "relegado a ser espectadores en un encuentro simbólico". Según añadieron, era vital "que se crease un marco técnico y un grupo de trabajo entre las partes".