La abogada de Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana: "Ella nunca reconocerá el crimen porque no es culpable"

Asesinato con alevosía. Ese fue el delito que, según la mayoría de un jurado popular, cometieron Rosa Peral y Albert López, conocidos por el crimen de la Guardia Urbana. Con condenas de 25 y 20 años respectivamente (ella tendrá que cumplir más por el agravante de parentesco, ya que era la pareja de la víctima, Pedro González), ambos llevan siete años entre rejas, no sin haber salido a la palestra mediática durante todo este tiempo.

Este martes, la noticia se cernía de nuevo sobre la pareja de examantes. Según avanzaban fuentes cercanas a los condenados a El Periódico de Catalunya, Albert López habría reconocido el asesinato para lograr permisos penitenciarios. "No sabemos lo que ha dicho, estamos a la espera de conocer los detalles para ver si podemos revisar el caso", señala a 20minutos Nuria González, abogada de Peral.

Según la letrada, hasta que no conozcan con detalle lo que ha dicho y qué es lo que admite no podrán mover ficha. "Si él admite que mató a Pedro y nadie sabe cómo se cometió ese asesinato tendrá que explicarlo", sentencia, aunque confiesa que "no está obligado". Se da la tesitura de que en la sentencia final no se pudo llegar a especificar cómo murió la víctima. González afirma que tras conocer los detalles de la supuesta confesión de Albert tendrán "un hilo del que tirar". "A Rosa le parece bien que procedamos así porque ella nunca va a admitir el asesinato porque no es culpable", dice rotunda la letrada.

González se apoya así en la ley, concretamente en el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria y en el artículo 78 del Código Penal , y hace una comparación con la reciente confesión de César Román, conocido como 'Rey del Cachopo'. "La ley lo que dice es que hay que reconocer los hechos, pero que además tiene que hacer una disculpa pública y un acto de resarcimiento a la víctima, a la familia", explica la abogada.

Arrepentimiento "activo"

Según expertos consultados por Efe, esto es lo que se conoce como un arrepentimiento "activo" y confirma lo que señala la abogada de Peral. Para conseguir beneficios penitenciarios, la confesión tiene que ir acompañada de otras acciones por parte del preso, como la voluntad real de resarcir el daño causado -por ejemplo, hacer frente a la responsabilidad civil-, someterse a algún programa de tratamiento dentro de la cárcel, tener buen comportamiento... En este sentido, y según avanzaba el mencionado periódico, se supone que Albert López asume ahora el fallo porque así se le permitirá hacer un curso dentro de prisión que le ayudaría a solicitar permisos de fin de semana.

Núria González, abogada de Rosa Peral. Cedida

"Si es verdad que hay un reconocimiento de la culpa, entendemos que todo lo que ha dicho Albert hasta ahora es mentira y tendremos que ver si algo de lo que contó en su momento tiene que ver con la sentencia contra Rosa", asevera González y concreta que en este caso, debido a que la condena de su cliente es firme y ratificada por el Tribunal Supremo, solo cabría un recurso extraordinario al Alto Tribunal para pedir una reducción de sus años de cárcel.

El abogado de Albert lo desmiente

Por otro lado, el abogado del ex guardia urbano, José Luis Bravo, con el que este periódico se ha puesto en contacto sin recibir respuesta, declaraba este miércoles por la mañana en televisión que todo es falso. "Mi cliente me ha desmentido que haya confesado haber cometido el crimen", apuntaba en una intervención en Espejo Público, donde también ha recalcado que asumir la culpabilidad no significa, necesariamente, que se pueda acceder a beneficios penitenciarios.

Durante el juicio, que se celebró en marzo de 2020, ambos acusados decidieron inculparse el uno al otro, algo que no funcionó para que en la sentencia final el jurado declarara probado que, tanto Peral como López, fueron artífices del asesinato con alevosía de Pedro González, que fue hallado calcinado dentro de su coche.

Aunque el delito fue el mismo para ambos acusados, a la causa de Peral se añadieron cinco años más por el agravante de parentesco. Los condenados recurrieron entonces la sentencia sin éxito: tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo, que la ratificaron.