Marta Peñate se derrumba al hablar de su proceso de fertilización: "Tenemos derecho a estar mal a veces"

La exparticipante de Gran Hermano Marta Peñate continúa con su proceso de fertilización y se derrumbó ante sus seguidores al contar cómo se sentía antes de pasar nuevamente por quirófano para una nueva biopsia de su endometrio.

La influencer ha compartido un vídeo en el que ha desvelado que, a pesar de que siempre trate de ocultarlo, también hay momentos en los que no encuentra la ilusión para seguir adelante en su búsqueda por quedarse embarazada. "No siempre tengo tanto entusiasmo ni tantas ganas de seguir adelante como muestro", ha comentado Peñate.

"Se me van las fuerzas", ha añadido la exparticipante de La isla de las tentaciones, que ha asegurado que hay días en los que tiene "muchísima ilusión por todo", y otros en los que le ocurre todo lo contrario. "No quiero parar con mi lucha, pero es verdad que hay veces que se me hace cuesta arriba", ha expresado en la publicación.

La novia de Tony Spina ha confesado que al principio no pensaba contar lo malo del proceso porque, al ser un personaje público, no quería "hundir a la gente". Pero ha reflexionado que los momentos de estar mal "también existen" y hay muchas mujeres que están pasando por su situación y puede ser positivo para ellas mostrar también su realidad.

"Mañana tengo la biopsia del endometrio y no es una prueba que sea complicad, pero me vuelvo a meter en el quirófano", ha explicado Marta Peñate que, como ha confesado, sabía que el recorrido estaría lleno de "obstáculos".

'Story' de Instagram de Marta Peñate. MARTA PEÑATE / INSTAGRAM

La exconcursante de Supervivientes ha confesado que no siempre enseña los momentos en los que no se siente tan fuerte "por miedo" a mostrarse vulnerable. "Hay comentarios crueles que llegan más allá de una crítica"; ha expresado, refiriéndose a los usuarios que le "desean el mal" por algo que saben que le está costando mucho, como es ser madre.

'Story' de Instagram de Marta Peñate. MARTA PEÑATE / INSTAGRAM

Marta Peñate se ha dirigido al final del vídeo a las mujeres que están "pasando por el tema de la fertilidad" y les ha confesado que a veces ella también se viene abajo y piensa que no lo va a conseguir. "Tenemos derecho también a estar mal a veces y también tenemos derecho a querer tirar la toalla", ha añadido.

Antes de pasar por quirófano la influencer también se ha pronunciado a través de sus stories de Instagram con una foto junto a Tony Spina, dejando claro que psicológicamente se encuentra mejor. Más tarde ha publicado otra foto de su novio anunciando que ya se encontraban en la clínica.