Marta Peñate hace partícipes a sus seguidores en redes de su proceso para ser madre, pues tiene problemas para quedarse embarazada y se está sometiendo a una transferencia embrionaria. Sin embargo, su exposición hace que reciba comentarios de todo tipo, unos con buenas intenciones y otros no tantos. Por ello, la canaria ha estallado en redes, especialmente para salir en defensa de los niños adoptados.

La exparticipante de La isla de las tentaciones tiene un útero con forma de corazón, patología que se llama útero bicorne. Pero, además, tiene "dos cuellos de útero". Todo ello le dificulta el proceso para ser madre junto a su pareja, Tony Spina, pero eso no los ha detenido.

Aun así, mientras continúan intentándolo, la exconcursante de GH 16 no para de recibir mensajes de personas que le dicen que adopte. Y, aunque es probable que no tengan mala intención, ella sí ha querido responder por la connotación que estas palabras tienen, ya que lo tratan como una alternativa a sus problemas para ser madre, y Peñate lo ve una primera opción igual de válida.

"Voy a responder: adopta tú. Primero porque estoy contando un proceso que estoy viviendo, que me cuesta tener hijos de forma natural. Y directamente me decís 'adopta', como si fuera una segunda opción, sin ni siquiera decirme 'ánimo, Marta, lucha, inténtalo'", ha estallado en TikTok.

"¿Por qué tengo que adoptar yo, porque tengo problemas para tener hijos? ¿Y por qué no adoptas tú? Creo que un niño adoptado en ningún momento es una segunda opción", ha defendido la periodista. "Si yo fuera una persona adoptada me jodería un montón ese tipo de comentarios".

"Conozco a muchísimos padres que pueden tener hijos de forma biológica y deciden adoptar", ha asegurado la colaboradora de Telecinco. "Si tengo un hijo de forma biológica y después quiero adoptar, adoptaré. Y, en el caso de que no consiga tener hijos, ya me plantearé si adopto o no".

"Que me lo digáis como una segunda opción, un recurso que me queda, me fastidia. Pero no solo por mí, sino por las personas que también son adoptadas", ha declarado Marta Peñate. "Que tratéis a las mujeres que tenemos problemas para tener hijos como las que tenemos que adoptar me parece una falta de respeto para la gente adoptada".

"Dicho esto, tengo un familiar en esa situación y no, no fue una segunda opción", ha concluido la influencer.