Tony Spina estalla por el comentario de un usuario tras conocerse que Marta Peñate no está embarazada

El pasado lunes 26 de febrero Marta Peñate recibió los resultados de su transferencia embrionaria, que salieron negativos. La colaboradora de El debate de GH Dúo publicó una foto junto a su pareja, Tony Spina, que ha estallado por el comentario de uno de los usuarios de la red social.

"No estoy embarazada. Todos sabíamos que había un 50% de posibilidades de que no me cuajara a la primera. Estoy fuerte para seguir luchando", expresó Peñate en su último post de Instagram. La exparticipante de Supervivientes agradeció a la clínica "por todo el apoyo" y aseguró que seguirían "juntos en la lucha".

Pero Marta Peñate no se olvidó de su novio: "Y a mi fiel compañero de viaje, de vida y de todo, que ayer fue su cumple y me hubiera gustado decirte 'estoy embarazada'. No ha sido esta vez, pero será. Eres mi mejor casualidad y la persona que saca lo mejor que hay en mí. Juntos siempre".

La colaboradora de televisión recibió muchos mensajes de apoyo y cariño, pero no todos los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación fueron tan positivos. A uno de ellos, que ya está eliminado, Tony Spina no pudo evitar responder.

Respuesta de Tony Spina al comentario de un usuario. TONY SPINA / INSTAGRAM

"Se dice vete a tomar por c... ¿Tú te crees que en estos momentos donde estamos nerviosos estás para corregir a alguien? La empatía brilla por su ausencia. Buen día para todos los sabelotodo", expresó el exconcursante de GH VIP 6.

Dejando a un lado los comentarios negativos, Spina contestó con un cariñoso mensaje a Marta Peñate. "El mejor regalo de cumpleaños eres tú. Hemos perdido esta guerra, pero no la batalla. Estoy seguro de que lo conseguiremos. Ahora, a desconectar y a recargar pilar para lo que se viene. Te amo", expresó en la publicación de su novia.