Marta Peñate, muy positiva tras enterarse de que no está embarazada: "Estoy fuerte para seguir luchando"

Marta Peñate lleva tiempo sometiéndose a un proceso de fertilidad para poder quedarse embarazada, pues tiene diversos problemas que le impiden serlo de forma natural. Por ello, se sometió a una transferencia embrionaria que, lamentablemente, este lunes ha revelado que no ha tenido el resultado esperado.

La exconcursante de GH 16 ya contó en 2021 que tiene útero bicorne, pues su útero no es normal, sino que "tiene forma de corazón". Pero, además, en 2023 descubrió que tiene "dos cuellos de útero". Todo ello le dificulta el proceso para ser madre junto a su pareja, Tony Spina, pero eso no los ha detenido.

Por ello, recientemente acudió a una clínica para hacerse una transferencia embrionaria, de la cual le darían los resultados este mismo lunes. Pero, desgraciadamente, no está embarazada, tal y como ella misma ha revelado en sus stories. Aun así, se mantiene positiva.

"Ha sido un no. No pasa nada. De verdad que lo llevo bastante bien, todos sabíamos que esto era de probabilidades: había un 50% de que saliera bien y un 50% de que no saliera tan bien", ha contado en Instagram. "Esto es una carrera de fondo".

Mientras paseaba caminaba por los pasillos de Mediaset, ha continuado defendiendo que está bien de ánimos a pesar de la mala noticia: "Lo llevo mejor de lo que me esperaba, porque la clínica me dijo '¿quieres que te pasemos con el psicólogo?'. Y les dije que no, que no lo necesitaba, porque realmente no estaba mal".

"No os preocupéis por mí, que si no es a la primera es a la segunda, y si no a la tercera. Yo soy una luchadora", ha añadido la exparticipante de La isla de las tentaciones.

La canaria también se ha pronunciado en un post donde ha publicado una foto junto a Spina en Nueva York para decir que está "fuerte para seguir luchando".

"Gracias a mi fiel compañero de viaje, de vida y de todo, Tony Spina, que ayer fue su cumple y me hubiera gustado decirte 'estoy embarazada'", ha lamentado, pues este domingo el italiano cumplió 35 años. "No ha sido esta vez, pero será. Eres mi mejor casualidad y la persona que saca lo mejor que hay en mí. Juntos siempre".

La reacción de Tony Spina

Por su parte, Tony Spina también se ha pronunciado en redes: "Ha sido negativo, sabíamos que era difícil, el primer intento es muy difícil, era cara o cruz".

"Ahora toca descansar, recargar pilas y seguir intentándolo, que seguro que lo vamos a conseguir", ha concluido en sus stories, demostrando que también está alegre y positivo y con ganas de luchar por ser padre.