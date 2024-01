Marta Peñate muestra los objetos religiosos que Tony Spina le obliga a tener en casa: "Aquí me ha metido un crucifijo el señor"

Desde que Marta Peñate se sinceró públicamente sobre sus problemas de fertilidad, la que fuera concursante de Gran Hermano no ha cesado en su deseo de ser mamá junto a su pareja, Tony Spina. Y es que, durante este proceso complejo, el extronista de Myhyv ha sido su mayor apoyo.

Es por ello por lo que la actual colaboradora de GH Dúo, a pesar de no ser una gran devota del Señor, no duda en guardar en su casa los símbolos cristianos que su pareja considera que son necesarios. A través de un directo de Instagram, la canaria ha enseñado un "crucifijo" que Tony le obliga a tener colgado junto al radiador de su cuarto.

"Aquí me ha metido un crucifijo el señor", comenta, entre risas, la exparticipante de La isla de las tentaciones. Sin embargo, aunque trata de tomarse con filosofía este tipo de objetos religiosos, lo cierto es que Marta siente cierto temor cuando llega la noche. "Este es mi lado de la cama, hay veces que me giro y me da como mal rollo ver el crucifijo ahí como si se murió alguien", continúa.

En este punto del directo, muchos seguidores de Marta le explican que, en realidad, no es un crucifijo lo que tiene junto a la calefacción, sino un rosario. Al percatarse de su error, la influencer bromea acerca de sus creencias religiosas, asegurando que le "encantan" los rosarios.

Asimismo, la canaria comienza a recorrer otras partes de la estancia, revolviendo entre los cajones de Tony. "Tiene estampas de vírgenes y cosas raras", se queja, justo antes de encontrar dentro de una bolsa, la estampita de un santo, "un señor que tiene cara de todo, o sea, tiene cara real" y cuya identidad desconoce.

"Pero, ¿quién es este señor? Tiene cara de ser el puto amo", expresa la televisiva, en tono de humor. Entre algunos nombres que bajaran sus seguidores -Judas, Padre Pío...-, finalmente se decanta -aunque no muy convencida- por San Benito.

"Ahora, ¿os imagináis que yo registrando sus cosas, veo el número de otra aquí?", comenta, entre chascarrillos, sobre la faceta religiosa de Tony, de quien asegura "tiene más Santos y en su carterita también tiene un par de ellos".