María Pombo habla de la esclerosis múltiple y las "raras sensaciones" que experimenta: "A veces me agobia un poco"

Con el estreno de la segunda temporada de su reality familiar, María Pombo ha decidido sincerarse con sus seguidores sobre algunas de las dudas que más se repiten sobre su vida privada.

Una de ellas ha tratado sobre la esclerosis múltiple, la enfermedad que comparte con su madre y de la que fue diagnosticada mientras se encontraba en su primer embarazo.

En la serie documental, habló sin tapujos de los sentimientos que le ha supuesto enfrentarse a la noticia. Y ahora, ha comentado cómo se encuentra últimamente.

"Lo llevo bien", ha confesado: "Es algo en lo que pienso todos los días, a veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero está muy presente".

Por ejemplo, en los últimos días ha sido una "sensación un poco rara" en la parte izquierda de su cuerpo: "Me pesa más, lo noto más, no es que tenga menos fuerza, pero me cuesta más y siento la necesidad de activar la zona".

Aun así, comenta feliz y muy agradecida que está "sin ningún tipo de brotes y llena de vitalidad, energía y fuerza": "Soy muy afortunada de que sea así".

En el espacio de conversación con sus seguidores, también ha comentado que, aunque le gustaría hacer cambios en la manera de rodar el reality, no va a ver mucha diferencia entre la primera y la segunda temporada porque se rodaron seguidas.

En esta segunda entrega, que llegará en febrero, sus seguidores podrán ver con más detalle la emocionante segunda boda de Marta Pombo junto a Luis Zamalloa.