María Pombo revela la "tontería" por la que estuvo meses sin hablar con María F. Rubies

María Pombo y María F. Rubíes no se conocen de toda la vida, pero actúan como así fuera, pues han creado uno de los vínculos más importantes y queridos de las redes sociales.

Las mejores amigas siempre han compartido sus momentos juntas en sus perfiles de Instagram. Por eso, hace unos años llamó la atención cuando se distanciaron públicamente.

En ese momento, todo tipo de rumores surgieron intentando averiguar qué había separado a las influencers. Ahora, finalmente han hablado de ello largo y tendido en el pódcast de María F. Rubíes.

El programa surgió a raíz de sus maridos, después de que María F. Rubíes decidiera comprar una casa y encargar a Pablo Castellano la reforma de la vivienda.

Entre ellos, habían acordado la obra, pero finalmente "por timings" no pudo realizarse. Un problema que creo tensión entre las amigas y que María F. Rubíes decidió solucionar "dejando que pasaran los meses".

Una decisión que destrozó a María Pombo, que prefería gritarse un día y arreglarlo en seguida. "En ese momento pensaba: '¿Por qué no me habla si está en línea? No la importo nada'".

"Si nos hubiéramos sentado a hablar las cosas, no hubiéramos estado ni un día enfadados", se ha lamentado María. No obstante, en mitad de la pelea, hubo un detalle más que llamó la atención.

María F. Rubíes fue la que reveló, sin querer, a la revista Hola que María Pombo estaba embarazada de un niño cuando ella misma aún no lo había confirmado públicamente.

"En ese momento no sabía en qué momento personal o profesional estabas y me llamaron y no fui consciente de lo que dije", ha recordado Meri.

Por suerte, Pombo entendió los motivos y, cuando finalmente su mejor amiga dio a luz, acudió por sorpresa a su casa porque no quería perderse el especial momento.

Desde entonces, consideran que su amistad se ha fortalecido todavía más y que son capaces de afrontar las diferencias de maneras muy diferentes y llorar la una delante de la otra.