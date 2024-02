Marta Peñate toma una decisión por su futuro bebé: "Una de las cosas de las que más me arrepiento es de haber empezado a fumar"

Marta Peñate está más ilusionada que nunca con sus planes de futuro. Como así ha explicado a través de sus redes sociales, al que fuera concursante de GH quiere dar el gran paso y ser madre, por lo que se ha sometido a una transferencia embrionaria. Por ello, ahora que su vida dará un giro de 180º ha decidido tomar una dura decisión.

La actual colaboradora de GH Dúo quiere que su embarazo sea perfecto, para que su futuro hijo se encuentre en las mejores condiciones posibles. Pero, para ello, la propia madre deberá de dejar de lado todos sus vicios y centrarse en tener una buena salud. No quiere que ningún impedimento pueda estropear su embarazo.

Así, la canaria ha decidido dejar de fumar. Como ha explicado la exparticipante de La isla de las tentaciones, siente "ciertos síntomas" que le hacen pensar que finalmente este embarazo sí llegará a término. Es por esto que dejará el tabaco para siempre. Marta ya había pensado en dejarlo, pero nunca se lo había tomado con la seriedad con la que ahora se enfrenta a ello.

Marta Peñate dejará de fumar. martapenateamador / INSTAGRAM

"Estoy dejando de fumar y estoy comiendo bastante por culpa del ansia. Una de las cosas de las que más me arrepiento del mundo es de haber empezado a fumar", ha confesado a través de su cuenta de Instagram. Dar el gran paso no está siendo sencillo, pero no piensa dar un paso atrás.

Por ello, para animarse a seguir con su cometido, la influencer ha decidido tomarse un postre con el que lleva "meses soñando". La tarta, de varios pisos de chocolate, se coronaba con un baño de nata, una recompensa dulce para seguir dando lo mejor de ella por el bien de su futuro bebé.