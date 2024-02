Marta Peñate, destrozada tras la muerte de un familiar cercano: "Mi madre se queda sin compañía"

Marta Peñate se encuentra atravesando un muy mal momento. De manera completamente repentina, la colaboradora de GH Dúo ha descubierto que el marido de su madre ha fallecido. Así lo ha explicado a través de su cuenta de Instagram tras unos días sin actualizar.

La televisiva está intentando recuperarse de la mala noticia, pues, como así ha asegurado, se siente "completamente destrozada". Marta está muy preocupada por su madre, puesto que ella y su marido llevan casados 17 años. Los dos eran inseparables y la relación entre él y la televisiva era muy buena, por lo que esta noticia ha sido especialmente dura.

"El sábado desaparecí para dedicarme a ella. Me llamaron por la mañana diciéndome que el marido de mi madre había fallecido repentinamente. 17 años de mi vida a su lado, pero ya no solo era lo muchísimo que quería a esa persona, también era el hecho de saber que mi madre se quedaba sin esa compañía que tanto le gustaba", ha explicado a través de su perfil.

Para ella, la relación de su madre era muy envidiable, hasta el punto de querer tener algo como lo que ellos compartían: "Siempre han sido mi modelo de pareja a seguir. Le decía a Tony "ojalá ser como ellos de mayor". Se querían, se compenetraban, eran mejores amigos y compañeros de vida". Por eso, tras conocer la noticia no dudó en ir junto a su progenitora.

"Me fui corriendo a Gran Canaria con un nudo en el estómago y con una ansiedad terrible, llorando por él y llorando porque sabía como tenía que estar mi madre. Efectivamente, estaba desolada", ha reconocido. Así, tanto ella como sus hermanas no la dejarán "sola" para que pueda refugiarse en su cariño.

Hacia el marido de su madre no ha tenido nada más que buenas palabras: "A él siempre le recordaremos. Siempre estará presente porque era un hombre ejemplar, pero aquí estamos, luchando para que ella vuelva a sonreír, así lo querría él y así lo queremos nosotras. Ahora me la traje a Madrid conmigo para que me acompañe en mi transferencia".

La canaria se someterá próximamente a una transferencia embrionaria para poder quedarse embarazada, algo con que lleva soñando toda la vida. Sin embargo, al tener que volver a Madrid, debe dejar a su madre, quien ha sufrido especialmente durante los últimos cuatro años: "La vida se ha llevado a su padre, a su madre y a su gran amor. Cómo es la vida. Te querremos siempre, Ricardo".