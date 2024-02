Beatriz Luengo revela el motivo por el que lloró en la final del Benidorm Fest: "Vi a mi madre sufriendo desde casa"

La presidenta del jurado profesional del Benidorm Fest 2024, Beatriz Luengo, no pudo evitar llorar en la gran final del festival, celebrada el pasado sábado 3 de febrero. La artista ha explicado a través de sus redes sociales el motivo de sus lágrimas.

"Ayer fue un día intenso y difícil. Soy muy empática y he sufrido cada voto porque he tratado a los candidatos con mucho amor y entrega", comenzó explicando Luengo en el comunicado que compartió en sus stories de Instagram.

"No lo iba a contar, pero lloré subiendo la escaleras antes de sentarme ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa", desveló la artista, y añadió que, a pesar de ser "una mujer fuerte y con la espalda muy dura ya", el hecho de ver a su madre sufrir por algo relacionado con su trabajo "nunca lo había vivido" a lo largo de su carrera.

'Story' de Instagram de Beatriz Luengo. BEATRIZ LUENGO / INSTAGRAM

Aun así, Beatriz Luengo aseguró que, "una vez arriba", no dejó de bailar y cantar cada una de las canciones de los finalistas para que no "se sintieran juzgados" por el jurado profesional, sino "apoyados".

"Sufrí, no lo niego ni me escondo. Pero también me aplaudieron y me dijeron cosas preciosas, ese mismo público increíble", aseguró la cantante. "Somos intensas, y eso es ser intensa", añadió.

Para concluir su mensaje, agradeció a todos los que confiaron en ella y felicitó a todos los finalistas "por demostrar el gran talento" que hay en nuestro país.