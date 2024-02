Nebulossa: "Quienes no están de acuerdo con 'Zorra' son nuestro impulso para que este mensaje vaya más arriba"

Son un matrimonio formado por Mery Bas, de 55 años y Mark Dasousa, de 47. También son Nebulossa. Llevan toda la vida en la música y ahora el gran éxito les ha llegado de la mano de Zorra, la canción con la que han ganado la tercera edición del Benidorm Fest. Por delante les queda representar a España en Eurovisión 2024, que se celebrará el 11 de mayo en Malmö (Suecia).

La final del Benidorm aunó por una vez la opinión y los deseos de crítica y público, y el jurado profesional y el televoto les hicieron merecedores del micrófono de bronce, en una gala que hizo un 16,6% de cuota de pantalla y 1.977.000 espectadores, mejorando casi dos puntos de audiencia respecto al año pasado.

Dicen que no se esperaban ganar… ¿han tenido que cambiar sus planes con lo que les espera ahora?Mery Bas: Aún estamos asimilando esto. En la agenda estábamos preparando los conciertos y me da pena, porque prepararnos para Eurovisión va a ser fuerte.



Mark Dasousa: Ya hemos dado el primer paso, hemos subido un escalón y lo hemos gestionado bien así que ahora será más, pero lo haremos.

Han hecho un esfuerzo personal y económico para poder venir…Mark: Hemos tenido que invertir nuestros ahorrillos en esto… Tuvimos una oferta de una discográfica grande, pero decidimos que queríamos hacerlo nosotros.



Mery: Ha sido un esfuerzo físico y económico.

¿Y ahora, cabe lo de la discográfica o prefieren seguir siendo independientes y libres?Mark: En principio no tenemos ninguna necesidad, si esto va más arriba, perfecto y, si no, nuestra vida va a seguir igual. Si llega una propuesta interesante que puede hacer crecer el proyecto obviamente la vamos a considerar, porque sin dinero no se puede hacer nada en la vida. A la vez, hay unos valores personales, así que tendremos que sentarnos y valorarlo.



Mery: Tampoco sabemos realmente qué magnitud tendrá. Porque no es lo mismo, esto ya era muy grande, lo del Benidorm Fest, pero el tema de Europa… nos reuniremos y ya concretaremos qué hacer.

'Zorra' tiene un poderoso mensaje de resignificar un insulto, ¿cómo se sienten siendo parte del cambio?Mery: Es un orgullo, porque no pensábamos que pasase esto…



Mark: Es un mensaje de verdad, aparte de un proceso de Mery de sacar lo que llevaba dentro. No queríamos hacer un himno, era algo personal. La sorpresa ha sido que la gente ha hecho suya la canción.

¿Cómo están viviendo sus hijos este éxito?Mery: Están muy felices, pero a la vez están desconcertados, porque en el caso de María va a tener que llevar ella el negocio. Espero que no les afecte mucho. Tenemos un centro de estética, herencia de mi madre, y ahora mi hija heredará el puesto.



Mark. Lo haremos bien eso. Nuestro hijo es joven para heredar el estudio, que no sé si le interesa… (risas).

¿Cómo se visualizan en Mälmo?Mery: Me visualizo preparándome, porque quedan pocos meses. Me tengo que poner las pilas mucho, eso es lo que tengo en la mente, pero no me quiero agobiar.



Mark: Hay un proceso de preparación mental también, como hicimos con el Benidorm Fest.

Son ustedes gente que ha vivido de la música con pasión, ¿temen perder ese disfrute por la presión?Mery: No creo que perdamos nada, el que no quiere no lo pierde. Hay gente que es más famosa y no pierde su esencia, eso va en la humildad de cada uno.



Mark: Mentalmente, si vemos que peligra algo, tenemos muy claro que levantamos el pie del acelerador enseguida.

Van a representar a España en Eurovisión, eso implica representar a gente que no está de acuerdo con la canción… ¿qué les dirían?Mark: Está muy claro que precisamente ellos son nuestro impulso para que este mensaje vaya más arriba. Son libres de opinar lo que quieran, pero tenemos claro que vamos a llevar este mensaje hasta las últimas consecuencias.



Mery. Esta situación es normal, que alguien no esté de acuerdo, es su opinión y a la vez son los maestros de nuestro impulso. Cuando eso pasa tienes que reconstruirte y tirar para adelante, aunque no piensen igual.

¿Cómo creen que será acogida Zorra en Europa?Mery: Muy bien, una por el estilo musical, porque los años 80 son tendencia. Y el mensaje ya lo está acogiendo la gente, hemos recibido muchos mensajes de “shora, shora”. Nuestra fantasía era que se reconociera nuestro trabajo, esa era nuestra ilusión y se ha cumplido.



Mark: Creemos que se va a entender, porque la música es un lenguaje universal, y la propuesta y la puesta en escena que llevamos no deja lugar a dudas.