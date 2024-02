La hija de Nebulossa, emocionada por su victoria en el Benidorm Fest: "Mi madre es muy zorra, es la reina"

Nebulossa y su canción Zorra se han coronado como los vencedores en el Benidorm Fest 2024 y representantes de España en la próxima edición del festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad sueca de Malmö el 11 de mayo. A las caras de sorpresa entre los componentes de este dúo, formado por María Bas y Mark Dasousa, tras saberse ganadores, ha seguido a la emoción de sus hijos, que les han felicitado minutos después de su victoria.

María, la hija mayor de Nebulossa, ha hablado con 20minutos sobre su triunfo en el Benidorm Fest y cómo ha vivido todo el proceso de participación. "Ha sido mucho trabajo, por parte todos, sobre todo de ellos, mucho esfuerzo por estar lejos de casa y lejos de su familia, pero ha sido súper satisfactorio y ha merecido muchísimo la recompensa", ha valorado con una sonrisa.

Respecto al tema Zorra, un himno feminista que se ha convertido en todo un éxito viral con 2,2 millones de escuchas, María se ha declarado fan incondicional. "Soy la fan número uno de todos los temas de mi madre, siempre que la escucho y la veo... Voy a todos sus conciertos. Es que mi madre es muy zorra, me encanta, es la reina", ha dicho.

Aunque no sabe si acompañará a Nebulossa a Malmö para Eurovisión, ha reconocido que le "encantaría" ir con ellos a Suecia. "Veremos cómo se puede organizar todo y a ver si podemos asistir todos", ha asegurado.

Previamente, María no ha podido contener las lágrimas en su primera conversación con Nebulossa en directo en TVE. "Esto es increíble, no me lo creo aún. Lo han hecho superbién y es que no tengo palabras", comenzó expresando, visiblemente emocionada.

La joven ha alabado el trabajo de sus padres por conseguir que su canción, Zorra, se convirtiese en una de las seleccionadas para el Benidorm Fest y la ilusión que tenía su madre, vocalista de Nebulossa, por participar.

"Se lo merecen muchísimo. Esto es una emoción muy grande, esto es un sueño para mi madre y es increíble, no tengo palabras, se lo merecen muchísimo, se lo han currado un montón", ha afirmado con la voz entrecortada.

La emoción contenida ha sido tal que ha tenido que parar de hablar para secarse las lágrimas de los ojos, mientras desde el plató sus padres la observaban con una sonrisa.

En este punto, los componentes de Nebulossa se han sincerado al contar que no se esperaban en absoluto su victoria y que era una posibilidad que no habían contemplado.

La hija de María Bas y Mark Dasousa, los componentes de Nebulossa (@Nebulossa_of), se emociona con la actuación de sus padres 🥹 pic.twitter.com/C9KtuM8RsQ — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 3, 2024

"Veníamos a disfrutar, sabíamos que el Benidorm Fest era una manera de darnos a conocer, y para nosotros era ya muy grande esto", ha indicado María Bas.

Tras la entrevista, los dos hijos de Nebulossa pudieron por fin ver a sus padres en el backstage del recinto. Antes de que tuviese lugar la rueda de prensa de los ganadores del festival, la familia al completo se fundió en un emotivo abrazo que también ha sido captado por las cámaras de televisión.