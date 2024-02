Lucía Sánchez responde: "¿Crees que Manuel te ha utilizado en 'GH Dúo' para limpiar su imagen?"

Los finalistas de GH Dúo pudieron enfrentarse a las preguntas más esperadas de la edición, las cuales hicieron los colaboradores del programa desde el plató. Lucía Sánchez respondió una de las cuestiones más debatidas de la edición, su acercamiento con Manuel.

Marta Peñate preguntó a la concursante: "¿Crees que Manuel realmente se preocupa por ti, o te ha estado utilizando para limpiar su imagen?". Antes de la pregunta, la periodista le aseguró a la concursante que era "su ganadora" y le aconsejó que "no hiciera víctima a los verdugos".

"Yo le digo que no sea hipócrita porque en cuatro años nunca ha intentado llevarse bien conmigo, tampoco ha querido saber nada de mi hija", recordó Lucía. "No quiero pensar que sea para limpiar su imagen", añadió, por la infidelidad de él hacia ella en La isla de las tentaciones.

La gaditana no creía que su expareja tuviera tanta maldad, dado que le había pedido perdón en muchas ocasiones. Por ese motivo también le preguntó Frank Blanco: "¿Cuántas cosas más te tiene que decir para que pases página y valores tu relación con él?".

Lucía se sorprendió por la pregunta, pero respondió directa: "No quiero que me pida perdón, solo quiero que me deje la libertad de decidir si quiero o no tener una amistad con él. Tengo derecho a no querer".