Críticas a Keroseno tras ser expulsada en 'GH Dúo': "Me alegro de que se haya ido"

Keroseno fue la penúltima concursante expulsada de GH Dúo antes de la semifinal. Dentro de la casa, la única persona que le echaba de menos era Manuel González, quien tuvo un polémico acercamiento con la chica y que fue muy criticado por ello.

"Me ha dado pena, pero sé que fuera la voy a llamar y va a coger el teléfono", aseguró el gaditano. Elena Rodríguez, por su parte, hizo un balance del concurso de la rondeña: "Si le hubieran dejado [Finito e Ivana] que se acercara a nosotros, a lo mejor estaba aquí".

Mayka se unió a la conversación, criticando a Keroseno. "Se ha visto otra vez como al principio y eso no ha gustado", supuso, refiriéndose a las peleas que protagonizaba "por la influencia de su hermano", como aseguraron muchos concursantes.

Marta, sobre Ivana y Finito: "Creo que le perjudicaron bastante a Keroseno cuando volvieron a entrar" #GHDúoSemiFinal1 pic.twitter.com/GbmEUg36fy — Gran Hermano (@ghoficial) February 25, 2024

"Me alegro de que se haya ido, eso es que la gente lo ha visto y nos ha dado la razón", confesaba Lucía a solas. Keroseno, desde el plató, fue positiva: "Me han echado diferentes fandoms que se han juntado, pero me quedo con el 36% que me votó".

Marta López, también en plató tras su expulsión, le dio la razón a Lucía. "Con Keroseno se puede convivir si está tranquila. Cuando estaban en la casa Finito e Ivana, era horroroso. Pensaban que eran los reyes del mambo", sentenció.