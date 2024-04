La anulación de la ordenanza de terrazas de Madrid amenaza con ampliar horarios y mesas

El varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la modificación de la Ordenanza de Terrazas de Madrid aprobada el pasado mandato por el equipo de gobierno formado por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, abre la posibilidad de ampliar el horario y el número de terrazas en la capital, ya que se recuperaría la anterior normativa de 2013, que es más laxa en estas cuestiones.

El TSJM estima el recurso presentado por el PSOE contra la modificación de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración de 2013, que entró en vigor el 1 de febrero de 2022. En consecuencia, el tribunal anula la reforma del Consistorio "por no ser conforme a derecho". La razón principal es la "inexistencia o insuficiencia de informes" sobre el impacto presupuestario y de evaluación estratégica ambiental, además de no realizar "un trámite de información pública, en el que los ciudadanos y, en particular, los vecinos afectados, pudieran manifestar lo que su derecho convenga".

Mientras, el Ayuntamiento de Madrid estudia si presenta el recurso de casación a la sentencia que anula su modificación. "La recibimos ayer tarde y, por lo tanto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiándola en detalle para ver si cabe ese posible recurso de casación", ha trasladado la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, a los medios de comunicación. Asegura que estudiarán qué consecuencias tiene cada una de las decisiones desde el punto de vista técnico y jurídico para "tomar la mejor decisión" y ver si esa apelación extraordinaria al Tribunal Supremo es viable.

Vecinos y hosteleros piden una nueva ordenanza

Las asociaciones vecinales piden al Ayuntamiento que no recurra la sentencia, sino que elabore una nueva ordenanza fruto del acuerdo: "Es el momento de hacer borrón y cuenta nueva y abrir un proceso que sirva para desarrollar una ordenanza fruto del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas”, indica Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Desde el sector hostelero, han recibido la decisión del TSJM "con sorpresa" aunque la ven como una "oportunidad para corregir los asuntos con los que no estamos contentos de esa ordenanza". Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid, espera que esta situación no tenga consecuencias negativas para las empresas de hostelería de la ciudad y recuerda que la modificación de esta ordenanza "ha supuesto un recorte del 30% en las terrazas de Madrid".

