Aragonès promete la gratuidad de las guarderías catalanas si es presidente y acusa a Illa de abandonar el catalán

Pere Aragonès sigue haciendo propuestas con el objetivo de ser reelegido presidente de la Generalitat en las elecciones catalanas del 12 de mayo. Esta vez, el candidato de ERC ha anunciado su voluntad de que toda la etapa de educación infantil de 0 a 3 años sea gratuita. El presidente catalán también ha aprovechado para acusar a Salvador Illa de no defender el catalán y de adoptar las propuestas de Cs.

En una conferencia en el Fórum Europa este miércoles, Aragonès ha recordado que durante su presidencia se ha impulsado la gratuidad de Infantil 2 (I2), lo que supone "una carta de presentación para anunciar que, en la próxima legislatura, la guardería de este país será gratuita y universal".

Según ha explicado, aplicar esta medida "es un paso imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades". Además, ha reivindicado la gestión económica, de reindustrialización y en materia de investigación y desarrollo que ha llevado a cabo su Ejecutivo, aludiendo a uno de los más recientes: el acuerdo entre Ebro y Chery anunciado este martes.

El candidato de Esquerra ha aprovechado su intervención para señalar que un cambio al frente de la Generalitat podría suponer el abandono de prioridades que su formación ha mantenido durante el mandato. Un hecho que, según él, podría hacer que se volviese “a un modelo de país con una economía puramente de servicios y no una economía que apuesta por el valor añadido”.

Defender el catalán

Otra de las propuestas que ha defendido el ‘president’ es la creación de una conselleria de lengua catalana para proteger el idioma. Sobre esta cuestión, también ha aprovechado para acusar al líder del PSC y candidato a las elecciones, Salvador Illa, de haber abandonado el modelo de inmersión lingüística y defender la propuesta de Ciudadanos.

“Me sorprende que Illa cambie el posicionamiento tradicional del PSC en defensa de la inmersión hacia un modelo de trilingüísmo en la escuela. Me preocupa, era la propuesta que hacía Cs”, ha dicho.

Según Aragonès, hay que poner al día el modelo de inmersión en muchos ámbitos porque -ha admitido- no se han conseguido algunos objetivos y deben reforzarse.

No obstante, ha dejado claro que “la alternativa no pueden ser las recetas de Cs, que se llevaron al Parlament para favorecer la división social en el país". “Necesitamos un presidente de la Generalitat que defienda la lengua siempre, que no la abandone nunca”, ha subrayado.