Feijóo se vuelca en Cataluña antes de emplearse en la recta final de la campaña en el País Vasco

Ya lo advirtió el portavoz nacional del PP a inicios de semana. "Alberto Núñez Feijóo se va a volcar en las dos campañas". Claro que lo que no subrayó Borja Sémper es que que el líder del PP se desdobla justo en la recta final de las vascas, a pocos días de que su partido se juegue mantener los seis escaños que logró con Ciudadanos y ser llave en Euskadi para evitar que gobierne Bildu, tal y como se ha propuesto. También lo decían voces del PP vasco cuando Pere Aragonès anunció el adelanto electoral el pasado mes de marzo: "Vamos a pasar a un segundo plano". Pero en Génova no ven incompatible la doble campaña de su líder, teniendo en cuenta sus "perspectivas" en Cataluña.

Feijóo viajó este martes a Tarragona para aupar a su candidato Alejandro Fernández, al que ya había visitado la semana anterior en Lleida y la anterior en Barcelona. En dichos actos, Feijóo reivindicó la papeleta del PP como la única alternativa para "cerrar el procés y abandonar el independentismo". También puso en valor 'las cosas del comer' desde la ganadería de una cooperativa de Lleida hasta en la lonja de del pescado en Tarragona.

Siguiendo con esta estrategia, el popular alcanzará el ecuador de la semana desde Girona, donde este miércoles mantendrá reuniones con el sector de la hostelería junto a su candidato Alejandro Fernández. De esta forma habrá marcado mensajes clave sobre economía o el sector primario, dos banderas con la que también busca influir en País Vasco.

Pero no será hasta el jueves, los dos últimos días de campaña, cuando el líder del PP se desplace a País Vasco, concretamente a San Sebastián. Y el vienes buscará atraer al votante indeciso de Bilbao y, finalmente, al de Vitoria, donde hará el cierre de campaña. En Génova insisten en que para Feijóo es una prioridad esta primera cita electoral de la primavera: aspiramos a conseguir más votos que los obtenidos en las últimas elecciones, más escaños yendo solos [sin Ciudadanos] y a ser influyentes en la política vasca". Proponen cambio político profundo, buena gestión y convivencia sin arriesgarse a dar expectativas numéricas para no repetir el precedente del 23J.

Pese a que Feijóo decida desdoblarse en ambos territorios en plena recta final, lo cierto es que la dirección nacional juega con los mismos mensajes tanto en Cataluña como en País Vasco: "Aspiramos a sacar el mejor resultado que sea posible y a ser la referencia del constitucionalismo, de todos aquellos que no quieren reiniciar el procés en Cataluña ni un procés a la vasca".

Génova choca con sus barones sobre futuros pactos

El PP de Feijóo ha tratado de cubrirse las espaldas al evitar entrar a hablar de futuros pactos postelectorales o apoyos gratuitos al PSOE para evitar que entre el independentismo en los gobiernos. No obstante, en los últimos días se han producido choques en los discursos que podría generar futuros encontronazos entre Génova y sus barones, sobre todo, el catalán.

Desde la dirección nacional, han evitado confirmar si apoyarían al PSOE con tal de que no entre ni Bildu en el País Vasco ni ERC o Junts en Cataluña. Su candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández, sí garantiza que no apoyará gratis al PSC ni hará pactos postelectorales con Junts: "Es de Barrio Sésamo", dijo la semana pasada. No obstante, tras la experiencia de Feijóo del pasado 28M, parece ser que Génova estará más encima aún de dichos pactos. "El partido del territorio tiene mucho que decir sobre su futuro tras las elecciones y lo hace de la mano de la dirección nacional y así será también en esta ocasión", apuntó el lunes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra en su entrevista con 20minutos.

Frente a la tibieza en Cataluña, Feijóo dejó entrever que podría volver a dar sus apoyos gratis al PSOE, mientras su candidato Javier de Andrés mantiene el silencio. "Tenemos claro que una de las razones por las que nos volvemos a presentar a las elecciones en Euskadi es para que no gobierne Bildu en las instituciones. Pudo gobernar en Vitoria y le dimos la Alcaldía al PSOE, en Guipúzoa y se lo dimos al PNV. Sin embargo, el PSOE son socios de Bildu y gobierna con ellos en Pamplona y en Madrid", aseguró este martes Feijóo... desde Cataluña.