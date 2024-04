Cuca Gamarra: «Sánchez convierte la política en el reparto de poder y no en resolver los problemas de los españoles»

Cuca Gamarra, secretaria general del PP y número 2 de Alberto Núñez Feijóo, analiza la situación política a las puertas de la triple cita electoral y promete que su partido será el "freno" al independentismo.

¿Están dispuestos a dar sus votos para evitar que entre Bildu en el Gobierno?Los vascos saben que si confían en el PP, su voto servirá para eso. Queremos ser decisivos para materializar esa garantía. El PSOE no puede decir esto porque gobierna con Bildu en Pamplona. El voto del PP no se le va a regalar a nadie y servirá de freno.

¿Llevará el Senado al Congreso al TC por la amnistía?Volvemos a lo mismo: Sánchez convierte la política en el reparto de poder y no en resolver los problemas de los españoles. Cuando llegue ese momento, lo abordaremos. Nos hemos comprometido a llevar la ley ante el TC y a otras instancias. No nos vamos a quedar quietos ante la corrupción política para mantener el poder a cambio de entregar impunidad a una casta política. Nadie avala esta ley, el Congreso debe recapacitar y la retirarla.

Las últimas semanas, Feijóo ha hecho guiños a unas posibles generales. ¿Cree que la legislatura puede 'colapsar' tras las vascas y catalanas?No depende de Sánchez: la legislatura terminará cuando un prófugo decida. Sánchez ha logrado una investidura porque a los independentistas les interesa el gobierno más débil posible. No puede gobernar porque no tiene una mayoría y todo está bloqueado. Llegará un momento en que colapsará.

¿Usted es más de El hormiguero o de La resistencia?Me quedo con la pluralidad y con que el dinero público no se puede utilizar para competir con un programa que no le gusta a Sánchez. Querría que nadie quite los telediarios de TVE para intentar protegerse de lo que impulse una cadena privada.