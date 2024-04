El Gobierno ve un desprecio a las víctimas que Bildu no llame terrorista a ETA y cree que es "incompatible con la democracia"

El Gobierno ha querido mostrarse contundente con Bildu y su negativa a calificar a ETA como una banda terrorista. "Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino una absoluta falta de respeto y demuestra un negacionismo incompatible con la democracia y la propia historia", ha aseverado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Así se ha referido a las palabras del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, en una entrevista en la Cadena SER, en la que se negó a calificar a ETA como banda terrorista, asegurando que fue "un grupo armado que puede tener diversas consideraciones". No tardó en responderle el candidato socialista en Euskadi, Eneko Andueza. "No puedo permitir que esa gente gobierne y mucho menos gracias a nosotros", dijo en otra entrevista posterior, donde también fue muy contundente con Otxandiano, a quien tildó de cobarde. A tan solo cinco días de las elecciones vascas, se erigió como la única posibilidad de que "esta gente no llegue al Gobierno" de Euskadi.

El Gobierno, que tiene a Bildu como socio parlamentario en el Congreso, comparte las palabras de Andueza y ha reiterado que no comparte "en absoluto" la posición y la afirmación que ha trasladado el candidato de Bildu. "No reconocer que ETA fue una banda terrorista no es que sea absolutamente cobarde, sino un desprecio enorme a todas las víctimas y a la sociedad española en su conjunto", ha remachado Alegría, que ha transmitido su apoyo a las víctimas del terrorismo después de que varias asociaciones como Covite, la Fundación Buesa o la AVT hayan cargado contra Otxandiano.

La posición del Ejecutivo es firme al respecto, señalan fuentes de Moncloa, que aseguran que este tipo de manifestaciones -o la ausencia de ellas- son inadmisibles. Sobre si las mismas comprometen de alguna forma la legislatura, al ser Bildu socio en el Congreso de los Diputados para sacar adelante el proyecto legislativo del Gobierno, subrayan que está fuera de la coalición que lo compone, situándolo así como un apoyo parlamentario más.

Habrá más información.