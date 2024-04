Las autoridades esperan controlar pronto el incendio en Tàrbena, que deja tres bomberos heridos y casi 200 vecinos desalojados

Un total de ocho medios aéreos se han incorporado este lunes a las tareas de extinción del incendio desatado en la localidad alicantina de Tàrbena. Las llamas siguen por ahora sin control, han herido a tres bomberos y han provocado el desalojo de casi 200 vecinos de la zona. Ya han ardido, además, un total de 580 hectáreas, pero las autoridades esperan poder controlar pronto el fuego debido a la mejora de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

Así, lo ha señalado el secretario autonómico de Seguridad y Emergencia de la Consejería de Justicia Interior, Javier Montero, en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Este ha informado que durante la noche tres bomberos han resultado heridos leves, dos por contusión y golpe y el tercero no se ha concretado. Al respecto, ha explicado que la noche ha sido "menos favorable de lo esperado", pero que se ha trabajado con "mucho esfuerzo" y "sin descanso" por parte de todas las unidades que han colaborado en las los trabajos de extinción.

En concreto, sobre las 12.00 horas de este lunes, además de los medios aéreos se han incorporado 15 dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, dos coordinadores forestales, diez unidades de bomberos forestales de la Generalitat, cinco autobombas, equipos de la Unidad Militar de Emergencias, dos unidades de bomberos forestales de Murcia con coordinador, oficial y técnico de seguridad y tres agentes medioambientales.

🔥 #IFTàrbena a la vista desde Alcalali (1 y 2) y desde el Puesto de Mando Avanzado en la misma localidad de Tarbena (3) 🚒



📸 14:30h pic.twitter.com/9YxleI5Mzz — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) April 15, 2024

Por ello, Montero ha señalado que confían en poder controlar el fuego "lo antes posible" con este nuevo dispositivo. Asimismo, esperan para las próximas horas la mejora de las condiciones meteorológicas, ya que durante esta noche "la inversión térmica" ha dificultado las labores de extinción y esta condición del territorio "ya se ha levantado".

Asimismo, ha indicado que, aunque es "pronto" para determinar la superficie afectada porque el terreno es "muy escarpado y no permite un cálculo muy exacto", los vuelos de reconocimiento determinan que las hectáreas calcinadas, aunque en un principio afirmaron que serían 800, son en realidad 580. Emergencias, por ahora, no tiene constancia de que se haya quemado ninguna vivienda.

En el mismo sentido, el alcalde de la localidad, Francisco Javier Molines, confía también en que el fuego pueda controlarse pronto debido, entre otros motivos, a que ha amainado el viento. Así, Molines ha declarado que las llamas, aunque continúan avanzando, lo han ido haciendo de forma más lenta en las últimas horas.

Los desalojados, sin poder volver a sus casas

Debido a las llamas, las autoridades desalojaron de sus viviendas a más de 180 vecinos, para los que se instaló un albergue provisional. De ellos, 100 residen en el propio municipio de Tàrbena y otros 80 pertenecen a la localidad vecina de Parcent. Según ha declarado Molines, es muy poco probable que todos ellos puedan volver a sus casa este lunes, añadiendo que la mayoría de ellos han preferido quedarse en casas de amigos y familiares y que el albergue ha sido usado únicamente "por dos personas".

Un vecino desalojado, Vicente, ha relatado a Efe que siente mucha tristeza por ver cómo avanzan las llamas por el campo y ha comentado que antiguamente "el campo estaba más limpio y no había fuegos". "Eran mínimos pero hoy en día se prende rápido", se ha lamentado.

Otro vecino de Tárbena, Tomás, ha coincidido en que el campo es "un polvorín" por la falta de limpieza, y ha añadido que esa situación aumenta el peligro. Pese a ello, confía en que el incendio sea controlado porque "los bomberos están trabajando muy rápido y esta mañana no hace viento". "He llorado mucho, me da mucha pena lo que está ocurriendo", comenta también otra vecina afectada.