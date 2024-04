Gonzalo Bernardos advierte sobre la decisión de eliminar las 'golden visa': "El Gobierno no dice la verdad"

Uno de los anuncios en materia de vivienda realizados esta semana ha sido el de la supresión de las 'golden visa', una medida aprobada en 2013 por el Ejecutivo del PP y que consistía en ofrecer un visado de residencia en España a cambio de la compra de un activo inmobiliario de un precio igual o superior a los 500.000 euros. Sobre este asunto han hablado los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz-Giménez en el programa Julia en la Onda de Onda Cero, donde han advertido de las implicaciones que esta medida conlleva.

En este sentido, Bernardos ha dejado claro desde un primer momento que él no es favorable a la 'golden visa'. "El planteamiento que hizo Mariano Rajoy para poner la 'golden visa' estaba destinado al fracaso. Entre España y Portugal, que daba más 'golden visa', en España es un fracaso", ha manifestado el economista.

Asimismo, Bernardos ha asegurado que la decisión tomada por el Gobierno al "decir que quitar la 'golden visa' soluciona el mercado inmobiliario y sus problemas, me parece que no es decir la verdad", ya que, en su opinión "no va a hacer que el mercado de la vivienda funcione mejor".

Javier Díaz-Giménez, por su parte, también se ha mostrado crítico con esta medida de eliminar las 'golden visa'. "Eso es el chocolate del loro comparado con las 183.000 viviendas que prometió el PSOE en su programa electoral en las últimas elecciones", ha indicado.

Por ello, para este economista el anuncio es "un verdadero disparate, un brindis al sol, otra maniobra de distracción que, cuando tenemos en cuenta los números de la 'golden visa' y de los problemas que tiene el sector inmobiliario, la clamorosa falta de vivienda pública en alquiler, las limitaciones en la construcción, los periodos tremendamente largos de desarrollo del suelo... Todos estos problemas que afectan a la brutal falta de oferta, no es un problema de demanda, que bienvenida sea. Tenemos un problema de oferta, que no se va a corregir ni con controles de precios ni con medidas de demanda", ha expuesto.

Por otro lado, Bernardos también ha comentado la tramitación en el Congreso de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España. "Son explotados por no estar regularizados", ha denunciado Bernardos. "Soy totalmente favorable a regularizarlos", ha añadido.

Según ha valorado Bernardos, "estos señores son los que están haciendo, en gran medida, que la economía española esté creciendo a un ritmo superior al 2,5% anual en estos momentos. Tienen una capacidad de trabajar que nosotros no tenemos, son los que nos van a ayudar a pagar las pensiones y, si no hemos tenido hijos, es necesario que vengan personas", ha defendido.