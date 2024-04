La ministra de Vivienda quiere limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que "hay que limitar" los alojamientos turísticos en zonas tensionadas para garantizar el acceso a la vivienda, ya que considera que este modelo de alquiler está tensionando el mercado residencial.

"Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas sobre este asunto, porque no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial", ha explicado Rodríguez en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Ep. La titular de Vivienda ha recalcado que también se "perseguirán" los alquileres temporales.

La ministra ha recalcado que hay comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Canarias, que están "dando pasos" en esta materia porque están siendo conscientes de esta realidad. "Creo que todas van a terminar abordándolo", ha añadido.

Y pese a que hay comunidades autónomas que no parecen dispuestas a limitar alquileres turísticos, sobre todo "las comunidades del Partido Popular", que tienen "a la cabecera de la pancarta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", Rodríguez ha asegurado que los consejeros sí que muestran interés en sumarse a la medida.

"A pesar de las pancartas de Ayuso, sí que he encontrado, cuando me siento con los consejeros, con las consejeras, sí que he encontrado unanimidad en las medidas que estamos proponiendo, sobre todo, porque el esfuerzo inversor lo está haciendo el Estado", ha detallado.

Según la ministra, desde su departamento se ejercerán "todas las competencias" y, en cumplimiento de la ley de vivienda, intervendrán en las zonas tensionadas si es necesario. "La ley me dice que cuando se declara una zona tensionada, el Estado puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley y no lo haré con aquellas que no cumplan", ha recalcado.

En relación a los avales ICO del 20% para cubrir el préstamo hipotecario para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo, Rodríguez ha indicado que "calcula" que estarán disponibles ya en las entidades financieras para poder ser asumidos a lo largo del mes de mayo.

De igual manera, ha asegurado que "las grandes entidades financieras" en España han expresado al Ministerio de Vivienda su interés por sumarse a esta política y "mejorar incluso sus productos hipotecarios aprovechando este aval".