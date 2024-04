Manel Fuentes recuerda el accidente de moto que le tuvo meses inactivo: "Ha sido una temporada complicada"

Antena 3 está de estreno. La nueva temporada de Tu cara me suena llega este viernes con nuevas imitaciones, nuevos concursantes y nuevos invitados, pero el mismo jurado y el mismo presentador, Manel Fuentes, quien confiesa que le ha venido bien el regreso del programa tras meses de menor actividad por salud.

Fue en otoño de 2023 cuando el catalán tuvo un accidente de moto en el que se rompió el peroné, tal y como él mismo enseñó en sus redes y después contó en Y ahora Sonsoles. Por este motivo, sus apariciones públicas se han reducido, aunque sí que ha protagonizado varios espectáculos y se puso al frente de Atrapa un millón.

No obstante, su lesión no fue sencilla, pues le desembocó en más problemas. Así lo ha recordado recientemente en una entrevista con El Mundo, en la que dijo que todavía se estaba recuperando: "Tuve un accidente en moto: se me cruzó un patinete y me rompí el peroné... Y la cosa derivó en una hernia discal y me han operado".

"Me tocó estar con el pie levantado 40 días sin poder apoyar nada, luego pasé a llevar esas botas para andar... Y luego empecé a notar molestias. Me hice una resonancia y en ella detectaron una hernia y me operaron. Han sido meses de mucho tropiezo, la verdad", ha lamentado el presentador. "Hoy estoy un poquito más gordo, pero estoy intentando volver a hacer deporte, porque llevo mucho tiempo inactivo".

"Y ahora sí que puedo empezar otra vez... Pero ha sido una temporada complicada. Me he tenido que adaptar, moldear y reinventar, porque yo necesito estar bien físicamente", ha sostenido. "Y, afortunadamente, lo estoy consiguiendo. Además, estoy listo para afrontar la nueva temporada de Tu cara me suena".

De hecho, el comienzo del rodaje del talent de imitaciones le ha venido bien mentalmente, pues no solo le ha valido para mantenerse más activo, sino que está disfrutando con el talento de los nuevos concursantes: David Bustamante, Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva, Miguel Lago, Raoul Vázquez, Juanra Bonet, Supremme de Luxe, Conchita y Julia Medina.