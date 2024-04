Valeria Ros: "A través del humor se crea una magia que te permite hablar de temas tabú, como el sexo"

Hace años, en una de las primeras entrevistas que Pablo Motos daba por el éxito de El hormiguero, decía a este medio: "Si las hormigas se pasan no importa, es difícil enfadarse con un peluche". ¿Y si esos peluches en lugar de hacer chistes hacen sexo? Entonces lo que pasa es que se rompen tabúes. En Atresplayer está disponible Sexo, famosos y muñecos de trapo, una suerte de club de lectura en el que nueve famosos leen relatos, de los que son protagonistas, basados en fantasías sexuales de sus fans, y que son interpretados por marionetas.

Fernando Romay, Samantha Hudson, Edu Soto, Henar Álvarez, Estrella Xtravaganza, Ricky Merino, Victoria Martín, El Sevilla y Gakian leen junto a la humorista Valeria Ros, presentadora y maestra de ceremonias esos relatos, a la par que los muñecos, hechos a semejanza de los celebrities, recrean las escenas subidas de tono.

Sexo famoso y muñecos de trapo… ¿de cuál de las tres cosas has aprendido más en este programa?He aprendido a hablar de sexo sin tapujos con los invitados, que en ocasiones son amigos y otros era la primera vez que les veía. A través del humor se crea una magia que te permite explayarte y contar de todo de un tema que tenemos como un tabú, que es el sexo.

¿Por qué cree que sigue pasando eso?Por dos cosas: una, porque el sexo al final forma parte de la intimidad de una persona o de una pareja. Lo que pasa en casa se queda en casa, tanto el sexo como lo que pasa cenando. Y luego porque al final venimos de una religión católica y esa culpabilidad entorno al sexo la tenemos metida dentro. Y habrá gente que menos, pero en general yo creo que la mayoría de la sociedad la tiene.

¿Nos daríamos cuenta de que no somos tan raros si habláramos más de sexo?Bueno, es que no lo dudo. Es que eso es lo que me ha hecho aprender este programa. A veces que tienes alguna fantasía que para ti es algo extraña y luego te das cuenta que forma parte del ser humano y te tranquiliza, como "no soy solo yo, no estoy loca". La culpa tiene mucho que ver con creer que eres menos que los demás.

Los fans han enviaron las propuestas para los relatos… ¿hubo cosas muy locas?Pues realmente el equipo de guion lo que ha hecho ha sido hacer una investigación a tope de las fantasías sexuales de los fans y con las fanfictions que han encontrado han creado la fanfiction final. Es decir, los fans son los que en redes sociales se montan estas películas, con detalles concretos. Y con eso han trabajado los guionistas y lo han hecho brutal. El invitado se siente súper identificado al leerlo por primera vez, porque son cosas muy suyas, que solo lo saben los más fans de él o ella. Siempre está en clave de humor y eso es muy interesante porque el humor te da el poder hablar abiertamente sobre algo.

¿Ha sido difícil convencer a famosos para que vinieran a un programa como este?No lo sé, pero lo he pensado... La verdad es que cuando a mí me dieron este proyecto yo ya sabía los famosos que iban a venir. Cuando recibí el guion flipé de lo heavy que era, porque claro, te lo cuentan y dices bueno... pero ya cuando estás ahí con el guion trabajando dices ¡buah!, esto es muy heavy, esto es muy guay. Incluso en medio de la de la conversación, ha habido momentos peculiares, pero con ese ambiente íntimo lo hemos sacado adelante increíble.

¿Cuesta mirar a los ojos a un entrevistado en cosas como esta? ¿Ha habido algún momento en el que se le hayan subido los colores?Sí, pero bueno, yo tengo mucha jeta y cuando estoy escuchando no estoy pensando en nada más, simplemente voy comentando, sin juzgar. Eso también ha sido algo que he aprendido: no juzgo nada.

¿En qué medida son fieles a la realidad los muñecos? Porque reproducen toda la anatomía, sin dejarse nada…Lo que van a recrear los puppets es una locura. Es para que les den un Goya, para un Goya, te lo digo.

¿Usted también ha hecho alguna confesión? ¿Hasta qué punto se has tenido que exponer?He tenido la libertad de decidir si quería hacerlo o no. Cuando me he sentido cómoda o cuando he sentido que venía al caso, igual he compartido una experiencia, pero solo si me lo pedía el cuerpo. Nunca he tenido ni por qué hablar ni por qué callarme.

¿No hay muñeco de Valeria Ros?Yo creo que sí hay, sobre todo para la foto de promoción. Lo hicieron, pero espero que no haya echando un polvo, porque me muero de vergüenza. No, no quiero pensar lo que diría mi abuela.



'Zorra' es la canción que irá a Eurovisión. Cómica, presentadora, famosa… ¿Ha recibido muchos 'zorras' por eso?Me flipa la canción, no sé cuántas veces la he escuchado ya en Spotify. Me la sé de memoria. Es por un sentimiento de empoderamiento al cantarla. También he de decir que luego, igual un domingo a las 15:00 de la tarde, en casa estoy llorando y si me escribe un tío igual aparezco yo allí sin que llegue él todavía (risas). Pero ‘Zorra’ me genera un sentimiento de poder y de venirse arriba. La verdad es que zorra en sí a mí ya me parece un piropo.

¿Siempre pensó así?Quizá no cuando era más joven, igual de adolescente, que había mucho machaque también. Yo he sido muy tímida. Luego, ya con la edad no lo soy tanto, pero de pequeña, muy vasca, de Getxo, muy tímida... Fue más bullying de “estás gorda o tal” que temas de índole sexual.

¿Y hablando de un programa de sexo y siendo vasca, ¿puede confirmar o desmentir la leyenda de que en el País Vasco lo del sexo no se estila?Bueno, se folla muchísimo, muchísimo, muchísimo... yo no, pero se folla, hay que procrear, hay que meter ADN vasco (risas).

Ahora está con el show Fucking diva. ¿Cuánto hay de biográfico en un en un monólogo como ese?A ver, no sé escribir de nada que no sea biográfico. Ahora, exagero, meto tintes de humor, técnica de hipérbole... porque al final no deja de ser standup y monólogo. Todo lo que cuento en general encima de un escenario tiene un 90% basado en hechos reales.

¿Cómo es el sexo y ligar cuando se es famosa?A mí me parece muchísimo más complicado. Mis amigos se ríen porque a mí me gusta ir mucho a Latinoamérica en verano. ¿Qué tienen los latinos? Que no me han visto en la vida. Volver a ese sentimiento de que me estén mirando a mí y no otra cosa. No soy conocida desde hace mucho tiempo, pero después de la pandemia y después de Zapeando he notado mucho que al final si alguien no te conoce se lo está diciendo el amigo y para mí pierde el morbo y ligo muchísimo menos.

Va a ser participante de Tu cara me suena, ¿cuál es su punto fuerte?No lo sé, pero estoy súper emocionada (risas). Me parece un proyecto completamente novedoso para mí. No he hecho algo tan gordo de entretenimiento, es como un reality, pero a la vez hay que trabajar muchísimo. Quiero hacerlo súper bien y es un reto brutal. Estoy muy nerviosa y con muchísimas ganas.