Ana Rosa opina sobre el fichaje de Broncano por TVE: "Si yo estuviera en su pellejo, estaría deseando que no me aprobaran el programa"

El fichaje de David Broncano por TVE lleva acaparando titulares durante hace semanas, desde que comenzó a debatirse si se cerraría o no. Y mucho más ahora que ya se ha confirmado que el presentador llevará La Resistencia al ente público tras firmar dos temporadas. Y esto ha generado diversidad de opiniones, a favor y en contra, y Ana Rosa Quintana tiene la suya particular.

Así lo demostró en Dominando la pantalla, una masterclass que dio en la Universidad Camilo José Cela. Allí, fue preguntada por uno de los alumnos sobre este tema y la presentadora de Telecinco no tuvo reparos en dar su visión, que parece coincidir con la teoría de que esta contratación está orquestada por el Gobierno para competir contra El Hormiguero.

"Creo que le han hecho una gran faena a Broncano. Yo soy seguidora, me encanta. Tiene todo el derecho del mundo de irse a TVE, hacer su programa y competir como el resto", comenzó expresando la periodista, tal y como se puede ver en el vídeo que compartió AlgoPasaTV.

Entonces, la conductora de TardeAR expresó su idea sobre este movimiento, que para ella es televisivo y político: "Cuando los políticos ponen sus sucias manos sobre algo, todo lo estropean. Entonces, a Broncano le han hecho una oferta. Él ha dicho lo que cuesta su programa".

"TVE está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano. Y me imagino que, si yo estuviera en su pellejo, estaría deseando que no me aprobaran el programa", aseguró Ana Rosa. "Lo han aprobado, pero es que ha sido absolutamente utilizado políticamente y creo que no es bueno para nadie ni creo que es lo que él quería".

"A Broncano no le gustan los programas con publicidad, que creo que es complicado. Entonces TVE no tiene publicidad y me parece bien", concluyó.