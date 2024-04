Feijóo reprocha a Sánchez "contratar programas millonarios de TVE" en lugar de hacer frente a la sequía en Cataluña

Alberto Núñez Feijóo persigue la bandera de 'las cosas del comer' de cara a las elecciones catalanas. A un mes para la cita con las urnas, el líder del PP se ha trasladado a Lleida para reprochar al Gobierno que dedique más tiempo a la confrontación que a resolver los problemas. Por ejemplo, que "esté más preocupado" por "contratar programas millonarios de TVE" en lugar de hacer frente a la sequía en Cataluña, "el principal problema" que tienen los catalanes a ojos del popular.

En este sentido, también ha censurado que la Generalitat haya hecho caso omiso a la falta de agua en el territorio. "Hemos visto la falta de ejecución de infraestructuras hídricas en Cataluña y que del presupuesto de la Generalitat en Cataluña en 2023 han quedado 700 millones en infraestructuras hídricas sin ejecutar. Se han creado seis nuevas embajadas en Cataluña, pero cero desaladoras; no se ha incrementado las infraestructuras contra la sequía y hoy Cataluña es el lugar con mayor sequía de España".

También ha puesto el foco en la "enorme insensibilidad" del Gobierno con los problemas agrarios, ganaderos y pesqueros: "Hay un alejamiento entre la burocracia y la realidad y un planteamiento ideológico lleno de perjuicios que impide que un sector castigado por las distintas crisis inflacionistas pueda subsistir y garantizar la alimentación". De ahí, que abogue por priorizar "los problemas de la gente".

Porque "hoy el principal problema de Cataluña no es procés sino la sequía; el nacionalismo genera buena parte de los problemas en Cataluña; mientras e enzarzan en discusiones los políticos no ven lo que ocurren en campos y fábricas de Cataluña". Para Feijóo, esta gestión tiene su origen en la "clase política". Y esto es lo que el popular promete cambiar si el 12 de mayo eligen la papeleta del PP: "Los catalanes tienen el poder de la urna de empezar una nueva época en la que se hable de gestión y dejemos de crearles problemas a la gente".

Porque, asegura, que los populares no tienen "ningún compromiso con nadie salvo con el pueblo de Cataluña", que no van a "incitar a la división sino a la unión" porque su interés hacer que la política "sea sinónimo de concordia". Así, Feijóo sugiere que el PP es el único partido que "puede hacer política desde la diversidad" ya que es el que tiene más poder territorial. "Es necesario volver al centrismo de la política catalana, cerrar el procés, abandonar el independentismo y las ideologías cerradas". En este sentido, ha ironizado con las últimas encuestas del CIS: "Cuanto más caso Koldo y más corrupción en el PSOE, más suben en las encuestas. No se lo creen ni ellos", ha concluido el líder del PP.