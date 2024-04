Ion Aramendi, presentador de 'Factor X': "Ser normal es uno de los superpoderes que he tenido"

El presentador Ion Aramendi ejercerá como maestro de ceremonias de Factor X, que regresa muy pronto a Telecinco con un equipo de jueces formado por los reconocidos artistas Lali Espósito, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín. Además, hay cambios en la mecánica, pues hasta ahora se separaba en distintos grupos a los artistas y bandas por edades o géneros musicales. Aramendi vivirá de cerca la búsqueda de esa rara cualidad que es el factor X.

¿Qué es el factor X?Es ese no sé qué que tiene alguna gente, que no tiene por qué ser cantante, pero ¿sabes cuando conoces a alguien y tiene ese no sé qué que le hace especial, un carisma distinto, una manera de hablar, una manera de expresarse, una manera de comunicar? Yo entiendo todo como a través de la comunicación. El factor x es cuando tienes algo que es especial, que no sabes definir y que no lo tienen los demás.

No tiene por qué ser el que mejor canta...Exacto, no tiene que ser el que mejor canta. Hay gente que canta espectacular, que puede dedicarse al teatro lírico, que puede dedicarse a los musicales, pero aquí buscamos otra cosa, una voz que es personal, que sea auténtica.

Ha habido muchos programas de talentos y el público no pierde la capacidad de emocionarse...Yo también soy un fiel espectador de muchos talentos desde hace muchos años. Es verdad que cuando a mí me plantean hacer Factor X digo ¿de verdad todavía sigue habiendo talento por descubrir? Pues estoy realmente sorprendido. Sí, hay talento por descubrir, hay talento por redescubrir y es que es una pasada lo que tiene España y gente que viene de fuera, ojo, porque vienen de todas partes.

¿Cuál es su papel en el concurso y cómo lo está viviendo?Yo lo estoy viviendo con mogollón de emoción. Es verdad que estamos arrancando pero estoy súper feliz. Feliz por la calidad artística que estoy viendo, feliz por el jurado porque me tiene enamorado, me tiene cautivado. Estoy disfrutándolo mucho. Mi papel es ayudar al concursante para que se sienta cómodo, ayudar al jurado también para que todo fluya y soy un poco el maestro de ceremonias pero con una participación puntual. La clave es la calidad artística, la diversidad, la libertad que hay y el jurado.

¿Cómo les ha visto?Creo que son totalmente nuevos. Es muy novedosa la relación entre ellos, cada uno es de su padre y de su madre y mola un montón. El jurado es que a mí me tiene cautivado.

Usted no nació famoso, ¿siente empatía por esa gente que está buscando su futuro?Sí. Yo me siento súper triunfador en la televisión gracias a las oportunidades que me han dado siempre y me siento súper feliz con la carrera que estoy haciendo, pero yo también he querido triunfar y quiero triunfar en la música. Yo sé lo que significa empezar de cero, no ser nadie, buscarte tu hueco, tu manera de llegar a la gente, comunicar… Sé cuáles son los pasos que yo he dado, por lo menos a nivel anónimo con mis colegas, intentar crear algo que sea tuyo especial, diferente y único. Entonces yo entiendo muy bien el camino de esa gente que lo está intentando y que lo puede conseguir y también soy partícipe, junto con el jurado, de identificar dónde están los que creemos que pueden tener ese factor X, que es la clave.

¿Saldrá a exponerte al jurado?En principio no me voy a presentar de manera formal pero sí que me molaría un montón cantar delante de ellos y además que viniera mi grupo. Ahora tengo dos, tengo los Pitch & Cols, que es mi grupo de toda la vida con el que hacemos nuestra música propia, que son mis amigos, y Pinone, que son mis colegas también nuevos que hacemos versiones. Con cualquiera de los dos grupos yo estoy encantando, a mí esto me flipa.

¿Cuál es el factor X que tiene Ion Aramendi para haber logrado estar aquí?Pues esto es lo que me gustaría a mí descubrir, no lo sé. La verdad es que yo creo que todas las vivencias que he ido reuniendo a lo largo de mi vida, trabajando en diferentes cosas. Es importante no hacer daño a nadie, ser un buen compañero siempre, dejar buen sello allá donde estás, no morder nunca la mano de la gente que te da de comer y ser majo. Creo que ser normal es uno de los superpoderes que he tenido y que he pasado tiempo sin identificar. Soy lo más normal posible.