'Factor X': vuelve el concurso que encuentra el talento más especial, con Ion Aramendi, un jurado renovado y cambios en la mecánica

"La pasada edición, cuando Laura Pausini vio a Pol Granch entrar en la sala de audiciones, dijo ‘él es el ganador’. En cuanto lo escuchó cantar y le vio la actitud y el rollo que tenía, dijo que tenía el factor X, que era el ganador. Y fíjate todo lo que quedaba de concurso...". Pol Granch fue el ganador de la tercera edición de Factor X.

Así explica Mario Briongos, director general de Entretenimiento de Fremantle España, lo que es el llamado 'factor X', un concepto que da nombre al famoso y exitoso concurso internacional, que en breve regresa a Telecinco para buscar a los mejores artistas o bandas de nuestro país.

Ion Aramendi ejercerá como presentador y maestro de ceremonias de Factor X, que regresa con un equipo de jueces formado por los reconocidos artistas Lali Espósito, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín.

Además, hay cambios en la mecánica, pues hasta ahora se separaba en distintos grupos a los artistas y bandas por edades o géneros musicales. "Los tiempos cambian, la televisión también y los formatos, por supuesto, también hay que actualizarlos. Vivimos en un siglo ya en el que hablar de géneros está casi superado", expone Mario Briongos.

Yes que en Factor Xtodo género es bienvenido y es, de hecho, una clave de este concurso. Dani Grande, que es el director del formato y todo el equipo de casting tienen en cuenta eso, porque si no «el programa sería aburrido», hace ver Briongos. "Si solo oímos a chicos y chicas con una guitarra, pues evidentemente no resulta atractivo para el espectador, porque al fin y al cabo hacemos televisión y evidentemente estamos abiertos a todos los estilos: rock, pop, trap, rap, ritmos latinos, techno...".

Tras un laborioso y multitudinario proceso de casting los aspirantes llegan a un enorme plató presidido por la conocida X del concurso. Allí se encuentran con el jurado y comienzan las audiciones, que durante cinco galas cribarán a los mejores sobre el escenario, con la gran novedad mundial que se ha hecho en esta temporada, que es que cada miembro del jurado comienza a construir su equipo desde el programa número uno, que es algo que hasta ahora no había pasado en ningún país.

Tras el período de audiciones comenzará el de Las sillas, en el que solo concursarán los seis favoritos de cada uno de los cuatro jueces. Más tarde llegan las galas de eliminación, ya en directo, en las que los concursantes se enfrentan al veredicto del público y el jurado salva a uno de los dos que menos apoyo hayan conseguido. De ahí, a la gran final, a la que solo llegarán seis artistas o bandas.

En Factor X no solo hay gente que canta bien o que tiene un rollo especial. De este programa surgieron algunos momentos virales protagonizados por personajes peculiares, y temas como aquel "ponte el cinturón, protege tu vida", que también son parte del concurso y de su éxito. "Los programas tienen que tener de todo. Ha habido ya algún hit en este sentido. Esperemos que muy pronto, cuando el programa se emita, podamos estar hablando de nuevos momentos como ese", vaticina el productor.

Pero sin duda una de las novedades de la edición es el jurado. Así los describe Briongos: "Willy Bárcenas está en el nivel de flipe diez. Me dijo que lo estaba disfrutando tanto como si incluso fuera un casting para él". También hay veteranas, como "Vanesa y Lali que han podido ser jurado en La Voz en otros países" y Abraham Mateo, que lo fue recientemente en Operación Triunfo.