El exalcalde de Ponferrada denuncia a los manifestantes que le agredieron: "Era algo que se veía venir"

Olegario Ramón, exalcalde de Ponferrada y portavoz socialista en el Ayuntamiento, ya ha denunciado a los individuos que este jueves le agredieron en la puerta de la sede del partido en la ciudad.

Así lo ha confirmado en una entrevista concedida a La hora de La 1, en la que se ha asegurado que esta agresión por parte de manifestantes de ultraderecha "era algo que se veía venir".

"Llevaban muchos meses molestándonos en la puerta de la sede, siempre eran los mismos. Comenzaron a hacerlo cuando se iniciaron las manifestaciones en Ferraz. Al principio eran muchos, ahora quedan pocos, pero todos los días a las ocho están ahí", ha asegurado Ramón antes de contar que dichos manifestantes llegaron a rociar la fachada de la sede socialista con "sangre de animal".

Hablamos con Olegario Ramón, secretario general del PSOE en Ponferrada que ayer sufrió una agresión https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora12A pic.twitter.com/ntGZRen8Eu — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 12, 2024

En cuanto a su estado de salud, asegura que se encuentra "bien", aunque tiene una "herida en la pierna" y un dedo que le cuesta cerrar. El ex primer edil de la ciudad leonesa ha relatado que cuando fue al salir de la sede cuando los individuos empezaron a insultarle y amenazarle.

"Yo me iba para el coche, pero me seguían, así que saqué el móvil para que quedase constancia de lo que hacían. De repente, apareció otro señor que no vi, me dio un golpe en la mano, me tiró el móvil y cuando fui a cogerlo me empezó a dar patadas", cuenta.

Aunque ha confesado que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no le ha llamado aún, ha agradecido el mensaje que ha publicado en la red social X. Eso sí, ha cargado duramente contra la rama de Vox que sostiene el Gobierno autonómico.

Ramón se ha referido, concretamente, al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y al consejero de Industria, Mariano Veganzones, quienes, en su opinión, "alientan que ocurran estas cosas". El exalcalde ponferradino ha señalado que, a pesar de la agresión, no cejará en su empeño de "seguir peleando por el consenso, la unión y la no violencia". "Los que crean este ambiente de crispación nos encontrarán por la vía del diálogo", ha concluido.