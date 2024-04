La expresión artística en conjunción con la discapacidad intelectual: "Es como magia, me inspira mucho"

“¿Romper papeles es arte?”, se pregunta Jaime Márquez. “Hemos aprendido a pegar papeles, que para mí es magia. Guillermo nos decía que el arte es magia”, recuerda Helena Venturini. Hoy, 15 de abril, se celebra el Día Mundial del Arte.

Jaime y Helena tienen discapacidad intelectual y forman parte de la Fundación Prodis, donde se está realizando CapacitArte, un proyecto de Fundación Villacisneros.

CapacitArte une arte y discapacidad con el objetivo de formar en el terreno artístico a personas con discapacidad como Jaime y Helena. Distintos artistas han pasado y pasarán por Prodis para ofrecer a Jaime, Helena y sus compañeros esa formación en distintas técnicas artísticas: collage, origami, barro, pintura.

Cuando Helena hablaba de Guillermo, se refería a Guillermo Mora, artista seleccionado este año por The Albers Foundation Residency de Bethany, Connecticut (EEUU). Con Guillermo trabajaron el collage. El artista ha dado talleres y formaciones, pero esta era la primera vez que tenía que hacerlo a personas con discapacidad intelectual. “Siempre he creído en la democratización de procesos artísticos. No me interesa la idea de yo sé hacerlo y tú no, y en este taller he vuelto a defender esa idea”, cuenta Guillermo. “Cualquier persona puede realizar esos procesos, cualquier persona que se plantee el acceso a la creación plástica. No creo en aplaudir al virtuoso y al que no lo es, se le aparta. Hay procesos que se pueden explorar”.

En Prodis tienen departamento artístico y antes de que CapacitArte llegara a sus vidas, ya tenían experiencias artísticas, aunque nada parecido al taller que les ofreció Guillermo.

El taller se dividió en dos bloques: dos días en Prodis y dos en el estudio de Guillermo. Antes de que diera comienzo, los chavales habían visto obras de Guillermo para familiarizarse con ellas.

Cuando Guillermo y sus catorce alumnos se juntaron, lo primero fue que cada aprendiz eligiera un color que les representase, que les gustara, que les inspirara algún sentimiento. Helena eligió el rosa chicle y Jaime el negro. “A mí el rosa me gusta mucho desde pequeña”, cuenta Rosa. “Soy muy apasionada, me gusta la pasión, ser romántica con todos, hasta el arte me enamora”. Jaime también eligió el negro porque le gusta, pero además: “Me recuerda a Diego Velázquez”.

Cada alumno creó el color elegido a través de colores primarios. A partir de ahí hicieron paneles de color y se trasladaron a trabajar al estudio de Guillermo. Pegaron todos los elementos del collage y esperaron una semana a que la obra se secase. Una vez seco, los alumnos arrancaron los paneles y fueron desvelando la imagen. “La imagen final sale de ir eliminando capas en vez de ir añadiendo. Quitar en vez de poner”, explica Guillermo.

El artista recuerda una anécdota del primer día en su estudio. Tras poner cada pieza de papel sobre un soporte, resultó que uno de esos papeles tapó uno de los que había puesto Helena. “Se enfadó muchísimo, pero yo le dije, ¿confías en mí? Esto se va a ver en un momento, te lo prometo. Y cuando quita ese papel y vi su cara…”, recuerda Guillermo.

Antes de dar el taller, Guillermo se planteaba qué podía aportar, qué podía hacer con los alumnos que no hubieran hecho antes. “Quería ofrecerles nuevos caminos. Antes de empezar no sabía si iban a estar más o menos receptivos, aunque eso te pasa en cualquier clase que das, incluso en la universidad”.

Finalmente Guillermo se encontró un ambiente receptivo y participativo. “Descubrí algo muy puro en ellos: la manera en que te miran, la confianza. Fueron muy respetuosos entre ellos y conmigo. Que se escucharan entre ellos y a ti, que respetaran los tiempos. Qué más se puede pedir”, dice Guillermo.

Para Guillermo el arte es una herramienta de comunicación y de transgredir las normas. “Soy crítico con cómo nos enseñan a percibir el arte”, cuenta. Para Helena el arte es muy importante. “Es como magia, me inspira mucho y quiero aprender más porque el arte me gusta estudiarlo –también ha estudiado y estudia historia del arte en la fundación–”. A Jaime el arte le pone muy contento y es una ventana de conocimiento. “Ver mundo. Quiero ver esa foto y lo hago”.

Los dos quieren volver al taller de Guillermo y desean seguir practicando la técnica del collage que les enseñó. Jaime recuerda que sentía tranquilidad y estaba emocionado mientras trabajaba con Guillermo. “A mí me gustó mucho romper papel, deshacer”, recuerda Helena. “No lo había hecho antes y me apetece volver a hacerlo. Flipo con Guillermo, es muy bonito lo que hace”. Jaime no se esperaba lo que recibió en el taller del artista y no duda en responder que sintió orgullo cuando vio lo que había sido capaz de hacer. También le gustó lo de destruir papeles. “Ver en qué consiste el papel y ahora me encuentro el papel y digo qué puedo hacer con él, pienso diferente”, explica.

“Hemos trabajado en equipo. Primero unos con una cosa y otros con otra, pero luego todo en común”, recuerda Jaime. Guillermo lo ve así, lo que han hecho entre todos es un retrato colectivo en lenguaje abstracto de 200x150 cm. “Retrato colectivo porque al final cada uno había elegido su color, un color que los representaba”, cuenta Guillermo.

Después del taller, los alumnos tuvieron ocasión de ver a su maestro en ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid). “Precioso”, dice Jaime. “Impresionante y la escultura de Guillermo muy chula”, añade Helena. Guillermo aprovecha para recordarles a los dos que en ARCO tenía expuesta una obra que hizo siguiendo el mismo proceso que les enseñó en el taller.

Las obras realizadas en cada taller se exponen en la Fundación Villacisneros y en junio se hará una subasta. Con el dinero que se obtenga de la venta de las obras, se financiará una nueva edición de CapacitArte.