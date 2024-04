Juan Antonio Martín, Asociación Nacional de Amputados: "La vida es muy corta como para perderla con el 'que hubiera sido si...'"

El Día Mundial de las Personas con Extremidades Diferentes, celebrado el 12 de abril de cada año, es una ocasión crucial para aumentar la conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidades físicas. Es una oportunidad para promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad funcional en todas las esferas de la sociedad. Este día no solo busca destacar los obstáculos que enfrentan estas personas, sino también celebrar sus logros, resiliencia y contribuciones a la comunidad, reafirmando la importancia de crear entornos accesibles y acogedores para todos.

Es esencial que, en el Día Mundial de las Personas con Extremidades Diferentes, se promueva una reflexión profunda sobre cómo podemos trabajar juntos para eliminar barreras y prejuicios, garantizando así que todas las personas, independientemente de su capacidad física, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos y participar activamente en la sociedad. Un día cuyo propósito es el de recordar la importancia de la empatía, la solidaridad y la inclusión, impulsándonos a construir un mundo donde la diversidad sea valorada y celebrada en su totalidad.

Para conocer cómo la pérdida de una extremidad cambia, en segundos, la vida de las personas, hablamos con Juan Antonio Martín, amputado femoral pierna derecha es decir por encima de la rodilla. Él es de Madrid, tiene 50 años, está casado y tiene cuatro hijos. Perdió la pierna con 33 años. Ahora, es el delegado de la Asociación Nacional de Amputados (ANDADE) en Madrid y trabaja dando charlas sobre prevención de lesiones graves irreversibles en el ámbito de la seguridad vial.

Juan Antonio Marín CEDIDA

Echamos la vista a atrás. ¿Cómo pierde la extremidad?Sufrí un accidente de tráfico y posterior atropello cuando estábamos parados en el arcén y perdí la pierna in situ arrancada por el impacto.

¿Fue consciente, en ese instante, de que todo había cambiado ya?Realmente, yo lo vi en el mismo momento puesto que no perdí el conocimiento, no me dio tiempo a pensármelo mucho (ríe). Entiendo que hay dos procesos de aceptación: el físico y el emocional. ¿Cómo fue cada caso?Par mí, lo peor ha sido lo emocional. Era una persona muy activa y deportista. Lo físico es duro, pero con el tiempo vas cumpliendo metas y te adaptas poco a poco. Está claro que con bastantes dolores y esfuerzo. Pero terminas adaptándote.

¿Qué tipo de apoyo recibió tras el accidente, y durante tu recuperación y rehabilitación?Yo no me puedo quejar. Fue accidente laboral y cuando salí del hospital, la mutua se portó bastante bien, me proporcionaron rehabilitación y los mejores materiales.

¿Qué desafíos ha enfrentado en tu vida diaria desde la amputación?Muchos. Aprender de nuevo a conducir con un coche adaptado, manejarte en las tareas diarias con una pierna menos, ya que la prótesis no la puedes tener puesta. El aseo, el vestirse, el cuidado de tus hijos, vencer el miedo a no poder responder si les pasa algo y estas solo con ellos...

¿Qué cambios ha tenido que hacer en tu vida?Principalmente, la adaptación del vehículo, el baño, la casa en general para poder deambular por ella con muletas o silla de ruedas cuando no tienes la prótesis puesta. Hay veces que tienes heridas o te faltan las fuerzas y tienes que darle un descanso al muñón.



En el caso de los hobbies, creo que el deporte es imprescindible. Más si cabe para las personas con discapacidad. He probado y practicado muchos deportes adaptados: baloncesto en silla, sky, boxeo... Ahora juego al pádel en silla, es muy divertido y nos viene muy bien tanto física como psicológicamente

Juan Antonio Marín en una pista de pádel CEDIDA

Las amputaciones requieren grandes inversiones en material protésico. ¿Es su caso? ¿Ha tenido que renunciar a algo para darle prioridad a estos sistemas de ayuda?En mi caso no, por ser accidente laboral. Pero es cierto que si la amputación es por enfermedad común o accidente donde eres el responsable, no esta todo cubierto. Conozco a gente que tiene. incluso. que pedir prestamos o ayuda a sus familias para poder comprar una buena prótesis o afrontar otros gastos como adaptaciones del hogar, del coche, fisioterapia...

¿Qué recursos o dispositivos ha encontrado útiles para facilitar tu vida después de la amputación? Muchos de ellos, imagino, no sabía ni que existían.Lo más desconocido para mí, y que me sorprendió muchísimo, fue descubrir el tema de prótesis rodillas electrónicas, biónicas, pies deportivos, materiales en carbono... Y otra cosa que me llamo mucho la atención fueron las adaptaciones para los vehículos. Ahora mismo, casi cualquier persona, si la discapacidad es física y no visual, se puede adaptar un vehículo.

¿Cómo ha afectado la amputación a su vida laboral y sus actividades recreativas?Mucho. Yo, personalmente, tuve que dar un giro total a mi vida profesional. Y no sólo por el tema físico. Al tener el accidente en mi jornada laboral, también afectaba a mi salud mental. Entonces, cambié por completo

Ahora, es el delegado de ANDADE en Madrid. ¿Qué importancia tiene poder contar con algún tipo de asociación, como ANDADE, que ofrezca apoyo y respaldo?Creo es fundamental cuando sufre un varapalo de este tipo se encuentra perdido en todos los aspectos y tener alguien que te sirva como referencia y te acompañe en esa nueva forma de vida es muy importante

¿Cómo fue el proceso de comenzar a lidiar con los comentarios y las miradas indiscretas?Bueno, es un tema delicado y que depende mucho de la persona. Yo nunca he tenido problemas para mostrarme como soy, pero si sufría por mis hijos, por ejemplo. Porque ellos también se dan cuenta y escuchan, y eso sí que me hacía bastante daño, que sufrieran ellos.

¿Ha notado si existe algún tipo de estigma alrededor de las extremidades amputadas?Sí, claro. En cuanto eres diferente, por el motivo que sea, como pasa con el racismo, la orientación sexual etc... la gente pierde naturalidad a la hora de tratarlo.

¿Ha llegado a experimentar algún tipo de discriminación por ello?Yo no, pero está claro que en el mundo laboral todavía se confunde la discapacidad con la INCAPACIDAD, y los empresarios no se quieren complicar, les cuesta adaptar cosas, hay ausencias médicas... Creo que esto sería un claro ejemplo.

Con toda su experiencia sobre el tema, ¿Qué consejos o palabras de aliento daría a otra personas que están pasando por una situación similar?En primer lugar, que busquen ayuda, como decíamos antes, si se puede, de alguna asociación o personas que han pasado por lo mismo que tú. Que no decaigan porque es una transición muy dura, pero se puede rehacer la vida de una manera diferente, pero igual de plena y feliz que cualquier otro. Tener paciencia, todo va llegando. Es normal que quieras andar o vivir de la misma manera que antes y en cuanto antes, pero todo lleva su tiempo, su periodo de adaptación y luto por tu perdida de la extremidad. Pero no hay que perder años de tu vida pensando en lo que podría haber sido, desgraciadamente ya no tiene solución y la vida es muy corta.