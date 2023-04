José Carmena: "Una persona con una discapacidad motora podrá aprender a mover un brazo robótico solo con el pensamiento"

José Manuel Carmena es uno de los mayores exponentes a nivel mundial de la Ingeniería Electrónica aplicada a la Neurociencia. Catedrático en este campo por la prestigiosa Universidad de California-Berkeley, donde ha trabajado durante casi dos décadas como profesor e investigador, es pionero en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina -tecnologías que permiten la comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo externo, como un brazo robótico o una prótesis-, para restaurar la función motora en personas con discapacidad.

En 2017, creó la empresa de biotecnología iota Biosciences, con el objetivo de transformar la investigación en un producto con impacto real en la sociedad. Además, también forma parte del equipo que asesorará en la creación del Centro Nacional de Neurotecnología 'Spain Neurotech', centro que pretende convertirse en referencia mundial de la aplicación de la inteligencia artificial a la neurotecnología.

Carmena viajará de California a Madrid este mes para participar en las IV Jornadas Neurocientíficas y Educativas que organiza la Fundación Querer, donde compartirá su amplio conocimiento sobre las interfaces cerebro-máquina y sus aplicaciones en enfermedades del sistema motor y será galardonado con el premio 'Hero Award Internacional' por su prestigiosa trayectoria internacional en el cambio de la Ingeniería Electrónica y la Neurociencia.

Para aquel que desconozca de qué trata. ¿Cómo funciona una interfaz cerebro-máquina?Primero tenemos una tecnología implantada (invasiva) o no implantada (no invasiva) en el cerebro encargada de registrar la actividad neuronal. La no invasiva se realiza con tecnología de electroencefalograma (EEG), electrodos que se colocan en el cuero cabelludo, y la invasiva consiste en hacer una craneotomía del cráneo e insertar en la corteza cerebral unos electrodos. Esto, por supuesto, no genera dolor dentro del cerebro. Después, un algoritmo matemático traduce las señales de las neuronas en señales motoras de control de un robot para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, mover un brazo robótico para alcanzar un vaso de agua solo con el pensamiento. La idea es que el paciente que no puede mover su brazo, pero tenga su cerebro intacto, aprenda a mover un brazo robótico solo con pensar en cómo quiere hacerlo.