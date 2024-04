Lucía Sánchez explica el duro proceso por el que está pasando su hija: "Pensé que no quería estar sola"

Desde que regresase de GH Dúo, Lucía Sánchez se ha centrado por completo en cuidar de su pequeña, Mía. Sin embargo, la maternidad no es algo sencillo y aunque no podría estar más orgullosa de su pequeña, también hay momentos en los que se siente "frustrada".

Así lo ha explicado la que se diera a conocer en La isla de las tentaciones a través de su cuenta de Instagram. La influencer está intentando que la pequeña pueda dormir sola en su propia cama, pero no está siendo nada sencillo. "Intento fallido", ha comenzado a explicar en su perfil.

Lucía siempre se ha mostrado completamente sincera hacia sus seguidores, a los que les cuenta cómo es su día a día: "No sé si es más difícil por los niños o por las madres. Ni lo intenté a la hora de irme a la cama". Por eso, ha querido hacer una reflexión sobre cómo es ser madre para que así otras mujeres puedan ayudarle.

Lucía Sánchez ha hablado sobre su pequeña. luciasar94 / INSTAGRAM

Mía no solo tiene problemas para dormir, sino que al ser "puro nervio" también ha vivido una etapa de rabietas en las que no es capaz de parar en ningún momento. "Pensé que no quería estar sola, me daba pena y no la puse en su habitación", ha confesado al descubrir que la pequeña no es capaz de conciliar el suelo si no es a su lado.

Esa mezcla de sentimientos, y la necesidad de dar el paso definitivo, ha sido lo que la han obligado a cambiar algunos de sus planes. "Vamos a ver una guardería para que Mía vaya ya en septiembre. Tenía pensado no llevarla hasta los tres años al cole, pero es superactiva y no se cansa con nada. Creo que le va a venir bien relacionarse y jugar con niños", ha asegurado la influencer a través de una publicación en su perfil.

Y es que, aunque le pueda dar "pena" tener que despedirse de ella, sabe que es importante que pueda estar rodeada de más niños de su edad. No solo para ser más sociable, sino también para poder establecer una rutina de sueño: "Hay días que le dan las dos de la mañana cuando se duerme, y sin haber dormido la siesta".